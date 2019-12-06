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МИД ПМР предложил Кишинёву провести встречу рабочих групп по вопросам экономики

МИД ПМР предложил Кишинёву провести встречу рабочих групп по вопросам экономики
Фото: открытые источники

Внешнеполитическое ведомство ПМР сообщает, что в адрес молдавской стороны была направлена инициатива о проведении 8 февраля текущего года в очном формате в Тираспольском офисе миссии ОБСЕ встречи экспертных (рабочих) групп по вопросам экономики.

В повестку дня, предложенную приднестровской стороной, включены следующие вопросы:

- неправомерное взимание таможенных пошлин и платежей с предприятий ПМР, провоцирующее экономический и социально-гуманитарный кризис в республике;

- блокирование экспортных поставок промышленных предприятий ПМР;

- воспрепятствование деятельности ЗАО ТВКЗ «Квинт» и ЗАО «Букет Молдавии»;

- банковская блокада и перспективы возобновления встреч подгрупп по вопросам банковского взаимодействия.

Приднестровская сторона также подтвердила свою заинтересованность в обсуждении тематики деятельности молдавских землепользователей, обрабатывающих сельхозугодия в Дубоссарском районе ПМР, а также готовность детально разъяснить параметры продолжения функционирования Протокольного решения 2017 года.

Приднестровская сторона выступила с предложением привлечь к участию в заседании молдавских фермеров, обрабатывающих сельскохозяйственные наделы на территории Дубоссарского района ПМР.

МИД ПМР призывает посредников в формате «5+2» содействовать проведению инициированной приднестровской стороной встречи с целью предметного обсуждения и решения актуальных вопросов повестки дня.
  • Сегодня, 21:22
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