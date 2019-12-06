Внешнеполитическое ведомство ПМР сообщает, что в адрес молдавской стороны была направлена инициатива о проведении 8 февраля текущего года в очном формате в Тираспольском офисе миссии ОБСЕ встречи экспертных (рабочих) групп по вопросам экономики.
В повестку дня, предложенную приднестровской стороной, включены следующие вопросы:
- неправомерное взимание таможенных пошлин и платежей с предприятий ПМР, провоцирующее экономический и социально-гуманитарный кризис в республике;
- блокирование экспортных поставок промышленных предприятий ПМР;
- воспрепятствование деятельности ЗАО ТВКЗ «Квинт» и ЗАО «Букет Молдавии»;
- банковская блокада и перспективы возобновления встреч подгрупп по вопросам банковского взаимодействия.
Приднестровская сторона также подтвердила свою заинтересованность в обсуждении тематики деятельности молдавских землепользователей, обрабатывающих сельхозугодия в Дубоссарском районе ПМР, а также готовность детально разъяснить параметры продолжения функционирования Протокольного решения 2017 года.
Приднестровская сторона выступила с предложением привлечь к участию в заседании молдавских фермеров, обрабатывающих сельскохозяйственные наделы на территории Дубоссарского района ПМР.
МИД ПМР призывает посредников в формате «5+2» содействовать проведению инициированной приднестровской стороной встречи с целью предметного обсуждения и решения актуальных вопросов повестки дня.