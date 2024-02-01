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Закон позволит лишать водительских прав во всех странах ЕС

Закон позволит лишать водительских прав во всех странах ЕС
Фото: Bernd Weissbrod/dpa/picture-alliance

Согласно закону, принятому Европарламентом, лишение водительских прав за серьезное нарушение правил дорожного движения в одной стране ЕС должно распространяться и на все остальные государства-члены союза.

В будущем всех, кто садится за руль пьяным или превышает скорость, будут лишать водительских прав на всей территории Европейского союза. Согласно закону, поддержанному депутатами Европарламента на голосовании во вторник, 6 февраля, в Страсбурге, лишение водительских прав в одной из стран ЕС должно распространяться и на все остальные государства-члены союза, передает dw.com.

За единые правила проголосовали 372 евродепутата при 220 голосах против и 43 воздержавшихся, уточняет агентство AFP.

По действующему до сих пор положению только та страна ЕС, в которой было получено водительское удостоверение, может лишить прав его обладателя. В случае нарушения ПДД в другой стране запрет на вождение действует только там, где было вынесено наказание. В будущем власти должны будут обмениваться информацией и аннулировать права провинившегося водителя независимо от страны, в которой было зарегистрировано правонарушение.

Превышение скорости должно караться на всей территории ЕС лишением водительских прав при превышении установленного ограничения более чем на 50 километров в час, а в городских районах - на 30 километров в час. В список серьезных нарушений также входят вождение в нетрезвом виде и аварии со смертельным исходом.

Еврокомиссия считает, что принятие закона повысит безопасность дорожного движения. В странах-членах ЕС пока не существует единой позиции по принятому закону. Следующий раунд переговоров по принятому закону пройдет только после выборов в Европарламент в июне.
  • Вчера, 21:26
  • DTV
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