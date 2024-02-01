В Молдове будет создан межведомственный Наблюдательный совет, ответственный за введение санкций со стороны страны и применение международных ограничительных мер.
Кабинету министров предстоит утвердить Положение о функционировании данной структуры.
Совет возглавит премьер-министр Республики Молдова. В его состав также войдут министр юстиции, министр иностранных дел и европейской интеграции, министр внутренних дел, министр финансов, министр экономического развития и цифровизации, министр инфраструктуры и регионального развития, директор Службы информации и безопасности, директор Государственной налоговой службы, директор Таможенной службы, директор Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, глава Генерального инспектората по миграции, глава Генерального инспектората пограничной полиции и директор Национального антикоррупционного центра, сообщает Noi.md со ссылкой на realitatea.md.
"Совет представляет собой коллегиальный орган, созданный в целях обеспечения общих рамок сотрудничества в области применения международных ограничительных мер в Республике Молдова и введения таких мер Республикой Молдова по собственной инициативе", - говорится в проекте постановления правительства РМ.
Члены Совета смогут вести учет санкций, вводимых Республикой Молдова, информировать о них заинтересованных лиц, если меры введены властями страны, и сообщать им о причинах принятых решений. Периодически, но не реже одного раза в год, они будут обеспечивать пересмотр положения лиц, в отношении которых введены ограничения по должности, и принимать решение о необходимости отмены мер.
Согласно проекту, Совет сможет запрашивать информацию у властей других государств и будет иметь право в срочном порядке получать от учреждений Республики Молдова данные, необходимые для осуществления своих полномочий.