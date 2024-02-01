Министерство внутренних дел ПМР провело расширенное заседание Коллегии МВД ПМР. Участие в работе принял Президент ПМР Вадим Красносельский. Основной вопрос – подведение итогов деятельности за 2023 год. Отчетную информацию озвучил министр, сообщает пресс-служба главы государства.
Виталий Нягу акцентировал внимание на том, что в силу особых обстоятельств отчетного периода личный состав возглавляемого им ведомства был активно задействован в мероприятиях по обеспечению правопорядка в рамках установленного уровня террористической опасности, оказанию содействия беженцам из Украины, устранению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий.
Отдельный блок доклада – криминогенная ситуация. В 2023 году было зарегистрировано 2709 преступлений (на 12,6% меньше, чем годом ранее). Тяжких их них – 432, особо тяжких – 161, совершенных в общественных местах – 175. Общая раскрываемость – 80,9% по оконченным производством уголовным делам. 100-процентный показатель раскрываемости по таким преступлениям, как изнасилования, вымогательства, злоупотребления властью.
В сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ в отчетном периоде выявлено 247 преступлений, 82 из них – сбыт. Зафиксировано 18 фактов контрабанды наркотиков. Весь наркотрафик – из Молдовы. Ликвидировано два интернет-магазина, занимавшихся сбытом наркотических средств. Активизирована профилактическая работа, в том числе в молодежной среде: сотрудниками милиции проведено 210 лекций, которые прослушали 5973 учащихся.
Виталий Нягу остановился на некоторых резонансных делах, а также отметил возросший уровень взаимодействия со Следственным комитетом ПМР. Министр считает необходимым активизировать работу по установлению лиц, объявленных в розыск, и усилить координирующую и курирующую роль подразделений уголовного розыска, направленную на предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, в том числе совершенных в предыдущие годы.
Милицией общественной безопасности раскрыто 1018 преступлений, задержано 297 человек, находящихся в розыске.
Профильными подразделениями выявлено 309 экономических преступлений. Этот показатель ниже, чем в 2022 году, при этом заметно выросло число установленных случаев хищения путем присвоения либо растраты, а также в особо крупном размере. На 56,3% больше, чем годом ранее, количество установленных фактов нарушения налогового законодательства. Меньше зарегистрированных фактов взяточничества и незаконной предпринимательской деятельности.
93 преступления – сбыт фальшивых денег. Пять уголовных дел связаны с несоблюдением земельного, водного либо законодательства о лесе и недрах. В рамках контрольных мероприятий выявлены случаи несоблюдения кассовой дисциплины (составлено 46 протоколов об админправонарушениях). Шесть уголовных дел возбуждено по итогам инициированных Президентом проверок исполнения сметы расходов госпрограмм развития, в том числе ФКВ. В сфере пассажирских перевозок практикуется практика проведения рейдов. В минувшем году в результате их проведения возбуждено одно уголовное дело. Особое внимание уделяется пресечению и выявлению коррупции. В 2023 году по этой линии возбуждено 18 уголовных дел в отношении 17 сотрудников милиции.
Докладчик рассказал о деятельности Департамента судебных экспертиз, сообщив, что в 2023 году специалистами осмотрено 3720 мест происшествий, проведено свыше 20600 экспертиз и исследований. Нововведение подразделения – судебно-психологическая экспертиза. Проводится с декабря прошлого года. Виталий Нягу проинформировал о приобретении специализированного оборудования и информационно-справочной системы. Активно используются в работе дроны.
Сотрудники ГУпЧС выезжали на вызовы 4804 раза. Спасено 35 человек, 21 из которых – в ходе тушения пожаров. Всего в республике за год произошло 282 возгорания, нанеся материальный ущерб в 6,6 миллиона рублей. Спасено при этом материальных ценностей на 22 миллиона рублей. Виталий Нягу обратил внимание на системность подготовки сотрудников аварийно-спасательной службы. В течение года проведено 164 пожарно-тактических учения. Сданы в эксплуатацию новые тренировочные модули. Приобретены гидроциклы для патрулирования береговой линии. Принимаются меры для обновления автопарка. Для решения кадрового вопроса специалистов-спасателей готовят в слободзейском политехническом техникуме. В 2023 году состоялся второй выпуск.
Рассказывая о положении дел в дорожно-транспортной сфере, Виталий Нягу сообщил, что в 2023 году в республике зарегистрировано 126 ДТП, в которых погибли 13 человек, травмированы 134. Показатели ниже, чем в 2022 году. Наиболее распространенными видами дорожно-транспортных происшествий являются наезд на пешехода (40 случаев и пятеро погибших) и столкновение транспортных средств (39 аварий, один погибший). 88% аварий (111 фактов) произошли по вине водителей. Министр рассказал о профилактической работе, а также о совершенствовании законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения и запуске программы «Учет ДТП», позволяющей выявлять места наибольшей концентрации аварий и реагировать соответствующим ситуации образом. Управление ГАИ инициировало оборудование пешеходных переходов дополнительными средствами освещения. Эффективно работает система «Безопасный город». Отмечено, что с ее помощью за пять лет раскрыто порядка 500 преступлений, выявлено 260 тысяч нарушений ПДД. Система совершенствуется. В столице, к примеру, установлены комплексы автоматической круглосуточной фото- и видеофиксации ДТП.
Глава правоохранительного ведомства Приднестровья остановился на вопросе временного пребывания в республике граждан, приехавших из Украины. Напомнил о предотвращении преступления, которое готовилось в отношении должностных лиц Приднестровья. Рассказал, что в 2023 году поступило 15 сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах. Виталий Нягу подчеркнул, что личный состав МВД ПМР несет службу на блокпостах, держит на особом контроле 76 важных объектов жизнеобеспечения, усиливает посты на 36 объектах. Все это не отменяет выполнение текущих служебных задач.
Министр говорил о работе Управления по вопросам миграции, деятельности ТЮИ, кадетского корпуса, РУВК, «Динамо-Центр», летнего оздоровительно-спортивного комплекса, центра творческих инноваций «Микрон», оркестра. Уделил внимание инфраструктурным изменениям, повышению квалификации и профессиональной подготовки сотрудников милиции, межведомственному взаимодействию, работе с гражданами и участию будущих и действующих правоохранителей в общественной жизни и благотворительной деятельности, использованию новых технологий и достижениям сотрудников милиции в различных сферах. Представители МВД стали победителями конкурса «Человек года-2023» в номинациях «Новация и модернизация» и «За службу Отечеству». Не остался без внимания руководителя ведомства вопрос кадрового обеспечения. Отток специалистов удалось сократить. На сегодняшний день укомплектованность подразделений министерства составляет 69,2%. При МВД создан Кадровый центр. Повышенное внимание уделяется обеспечению сотрудников жильем. Виталий Нягу напомнил о продолжающемся строительстве коттеджного комплекса из 11 трехэтажных домов на 132 квартиры, обладателями большинства из которых станут сотрудники правоохранительных органов. Строительно-монтажные работы выполнены на 89%, отделочные – на 54%. Это уже 12-й жилищный проект, участие в реализации которого принимает МВД.
Министр акцентировал внимание на том, что министерство внимательно относится к изучению общественного мнения по поводу качества работы правоохранительных служб. В апреле и ноябре во всех городах и районах республики проводился социологический опрос. Порядка 80% опрошенных дали положительную оценку деятельности МВД.
По завершении отчетной части совещания слово взял Прокурор ПМР. Анатолий Гурецкий отметил общность целей и задач двух ведомств при использовании различных инструментов. Он назвал объем проводимой сотрудниками милиции разноплановой работы колоссальным. При этом подчеркнул, что его служебной обязанностью и профессиональным долгом является контроль и выявление недостатков и недочетов в работе с целью их устранения и повышения эффективности деятельности. Анатолий Гурецкий привел конкретные примеры и факты, озвучил рекомендации.
Задачи правоохранительному ведомству поставил Президент. Он подчеркнул, что в республике сохраняется желтый код террористической опасности. Правоохранители продолжат работать в этих условиях. Глава государства отметил вклад сотрудников МВД в предотвращение террористических актов, осуществление которых планировалось преступниками на территории Приднестровья. Вадим Красносельский упомянул систему «Безопасный город», наличие которой в том числе содействовало недопущению терактов. Президент считает необходимым и далее развивать и модернизировать эту систему. Важна и профилактическая роль фото- и видеофиксации, подчеркнул Вадим Красносельский.
Одно из президентских поручений: изучить возможность приобретения 10 легковых автомобилей для нужд патрульно-постовой службы. Их наличие позволит повысить эффективность работы ГАИ. При этом Госавтоинспекции предписано активизировать работу по мониторингу аварийно-опасных участков дорог. Есть, по мнению Главы государства, недоработки в части своевременной замены дорожных знаков.
Еще одно направление, требующее повышенного внимания, – система оповещения личного состава МВД, должностных лиц и граждан о чрезвычайных ситуация. Вадим Красносельский отметил, что приветствует постоянное совершенствование современных технических средств и способов информирования, но необходимо быть готовыми на случай отсутствия связи. Президент считает необходимым продумывать различные варианты и проводить соответствующие тренировки.
В экономической сфере в существующих реалиях требуется усиление контроля за соблюдением законодательства о закупках, отметил Вадим Красносельский.
Говоря о профессиональной подготовке специалистов для правоохранительной сферы, Вадим Красносельский отметил вклад Тираспольского юридического института. Президент говорил о целесообразности проведения повышающих квалификацию совместных занятий для следователей, дознавателей и оперативников, а также обозначил необходимость подготовки кадров по специальности «Оператор БПЛА». Вадим Красносельский подчеркнул перспективность использования дронов в правоохранительной деятельности.
Для эффективного решения проблем, связанных с несанкционированным выбросом мусора, Президент поручил усилить административную ответственность – увеличить размер штрафных санкций. Такое правонарушение Глава государства считает исключительно умышленным, а значит, требующим соответствующего наказания.
С целью повышения уровня взаимодействия с гражданами и улучшения качества работы личного состава МВД Президент рекомендовал Прокуратуре ПМР проводить выборочное прослушивание звонков, поступающих на номер «102». Все они записываются.
Не осталось без внимания руководителя страны совершенствование правовой базы, регулирующей вопросы, связанные с привлечением к ответственности граждан, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения. Также речь шла о профилактике правонарушений, связанных с оборотом наркотиков. Поручено продолжить проведение лекций и бесед с учениками 9-11 классов и студентами учреждений профобразования среднего звена. Активизировать предстоит и участие в этой работе СМИ.
В целом работу МВД по итогам 2023 года Глава государства признал удовлетворительной, выразив личному составу благодарность за службу.