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АО "Energocom" информировало о закупках электроэнергии в 2023 году. Большая часть закуплена у Молдавской ГРЭС

АО "Energocom" информировало о закупках электроэнергии в 2023 году. Большая часть закуплена у Молдавской ГРЭС
Фото: открытые источники

В течение 2023 года АО "Energocom" обеспечивало потребности в электроэнергии потребителей правого берега Днестра, приобретая энергию на внутреннем рынке, у Молдавской ГРЭС в Приднестровье, а также за счет импорта

Наибольшая часть электроэнергии, около 78% от общего объема, приобретенного компанией в прошлом году, поступила от МГРЭС и составила 3 ​​278 475 МВтч. ТЭЦ в Кишиневе и Бельцах обеспечили в общей сложности около 14% потребности в энергии. Объем, поставленный электростанциями на правом берегу Днестра в 2023 году, увеличился более чем на 15 тыс. МВтч по сравнению с прошлым годом, сообщили в "Energocom", передает МОЛДПРЕС.

Еще около 2%, или около 81 тыс. МВтч, было произведено станциями возобновляемой энергии. Этот объем относится только к правомочным производителям, которые продают энергию АО "Energocom"; на рынке также есть производители, подписавшие контракты с другими поставщиками. А в случае с солнечной, ветровой энергией и на основе биогаза можно увидеть тенденцию к росту: увеличение на 17 тысяч МВтч по сравнению с 2022 годом. Производители, с которыми заключены договорные отношения, превысили объем, произведенный Бельцкой ТЭЦ за тот же период.

Импортированная электроэнергия составила около 6% (около 250 тыс. МВтч), снизившись по сравнению с прошлым годом. В 2023 году АО "Energocom" закупало электроэнергию у "Hidroelectrica", "Nuclearelectrica" и OPCOM в Румынии, у «Укргидроэнерго» в Украине. В 2023 году импорт из Украины составил 10 106 МВтч, а из Румынии - 240 383 МВтч, в том числе с румынской биржи OPCOM, причем энергия с биржи предназначена для покрытия дефицита, особенно в часы пик.

Средневзвешенная цена на электроэнергию, закупаемую на левом берегу Днестра в 2023 году, составила 67 долларов/МВтч и была пересмотрена в сторону понижения с 1 апреля 2023 года. В 2024 году АО "Energocom" будет обеспечивать большую часть потребностей в энергии, также от МГРЭС, ее цена составляет 66 долларов/МВтч. В то же время компания заключила контракты с производителями из Румынии и Украины, у которых она может осуществлять закупки в зависимости от наличия и предлагаемых цен.

АО "Energocom" информировало о закупках электроэнергии в 2023 году. Большая часть закуплена у Молдавской ГРЭС
Изображение: moldpres.md
  • Вчера, 21:51
  • DTV
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