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В Молдове призвали начать сближение со странами ЕАЭС

В Молдове призвали начать сближение со странами ЕАЭС
Фото:gov.kz

Молдове нужно начать сближение со странами, входящими в Евразийский экономический союз, считает оппозиционный депутат парламента республики Ирина Лозован, передает ria.ru.

В 2023 году Молдовой были денонсированы десятки соглашений с СНГ, в числе прочих молдавский парламент одобрил выход из МПА СНГ.

"На этой неделе Молдова выйдет из Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ). Самое время начать сближение со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), тем более, что республика является страной-наблюдателем в рамках объединения", - написала Лозован в своем Telegram-канале.

По ее словам, это позволит спасти экономику Молдовы. Депутат отметила, что выгода от участия в ЕАЭС для Молдовы заключаются в создании новых рабочих мест, восстановлении железнодорожной отрасли, восстановлении предприятий в районах страны.

"Необходимо задействовать реальные инструменты экономической интеграции и сотрудничества, которые мы имеем на сегодняшний день, а не в иллюзорном далеком будущем. Тем более, что установленные общественные связи между странами-участниками содружества успешно развиваются, никак не влияя на статус кандидата в ЕС", - подчеркнула Лозован.

Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем. В состав ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.
  • Сегодня, 08:49
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