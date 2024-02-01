В Приднестровье с рабочим визитом находится делегация нидерландского посольства. Возглавляет группу визитеров Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Нидерландов в РМ Фред Дёйн. Дипломата и его сопровождающих принял Глава приднестровского государства Вадим Красносельский. Встреча прошла в переговорном кабинете Администрации Президента ПМР.
Вадим Красносельский обратил внимание на тот факт, что Фред Дёйн впервые посещает Тирасполь, потому встреча является рабоче-ознакомительной. Президент выразил готовность к открытому диалогу, подчеркнув ценность информации от первоисточника. Нидерландский дипломат в свою очередь отметил, что заинтересован в получении достоверных сведений и стремится бывать в разных местах. Свою страну он представляет в Молдове с 2023 года. Он – первый Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Нидерландов в РМ. Ранее в соседней республике было лишь нидерландское представительство. С апреля Фред Дёйн посетил несколько молдавских городов. Считает необходимым и важным прямое общение с Приднестровьем. Сегодняшний визит – тому подтверждение, сообщает пресс-служба главы государства.
Вадим Красносельский отметил, что Нидерланды – член Европейского Союза и в этом качестве вовлечены в молдо-приднестровский переговорный процесс и работу формата «Постоянного совещания…». Объективные реалии таковы, что формат «5+2» в данный момент заморожен, но приднестровская сторона придерживается мнения, что доказавший свою состоятельность и эффективность формат работоспособен и должен быть, невзирая на обстоятельства, сохранен и активизирован. Приднестровье стоит на позиции сохранения мира и продолжения переговоров, подчеркнул Президент ПМР.
Не осталось без внимания собеседников и экономическое давление Молдовы в отношении приднестровского бизнеса и в целом народа Приднестровья. Вадим Красносельский напомнил, что больше трех десятилетий современной истории Приднестровья республика самостоятельно, без молдавского участия, исполняет социальные обязательства перед своими гражданами. Источник финансирования пенсий, зарплат бюджетников и пособий, развития инфраструктуры городов и сел Приднестровья – приднестровский бюджет, который, как в любом государстве, формируется за счет налоговых поступлений. Посягательства Молдовы безосновательны и неправомерны, считает Вадим Красносельский.
Участники международной встречи детально обсудили этот и широкий спектр других вопросов, представляющих обоюдный интерес, в том числе двустороннего взаимодействия, условились поддерживать рабочие контакты.