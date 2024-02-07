Копенгаген продолжает расследование диверсии на «Северных потоках» (СП) и в ближайшее время сообщит некоторые подробности. Об этом 7 февраля пишет датское издание Avisendanmark.
«Датское расследование еще окончательно не завершено, но мы рассчитываем, что сможем сделать заявление в ближайшее время», — передают журналисты.
Отмечается, что Швеция прекратила расследование, так как изначально его целью было выяснить, направлена ли атака именно на государство. Как пишет издание, целью диверсии была не Швеция, передает iz.ru.
Ранее в этот день прокуратура Швеции объявила о закрытии собственного расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Однако окружной прокурор Матс Юнгквист заявил, что Германия продолжает вести расследование.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал принятое Швецией решение «примечательным» и отметил, что в Москве будут наблюдать за реакцией Германии, так как она также значительно пострадала в результате теракта на СП.
Во вторник, 6 февраля, Генпрокуратура ФРГ сообщила о продолжении расследования по «Северным потокам», однако никакой дополнительной информации в ведомстве не сообщили.
Швеция прекратила расследование диверсии на «Северных потоках» Прокуратура Швеции объявила о закрытии собственного расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом 7 февраля сообщило ведомство на своем сайте.
«Предварительное расследование достигло такой стадии, что власти имеют четкое представление об инциденте и не выявлено ничего, что указывало бы на то, что Швеция или шведские граждане были причастны к нападению, произошедшему в международных водах», — говорится в сообщении.
В связи с этим было решено, что инциденты газопроводов не могут входить в юрисдикцию шведских судов.
Превдарительное расследование возглавлял окружной прокурор Матс Юнгквист. Он заявил, что было проанализировано множество движений судов, проведен обширный осмотр места преступления и проведено несколько допросов. По его словам, Германия продолжает вести расследование.
«Немецкое предварительное расследование продолжается, и из-за секретности, которая царит в международном судебном сотрудничестве, я не могу далее комментировать состоявшееся сотрудничество. В связи с этим я также не смогу дальше ничего комментировать выводы шведского расследования или комментировать каких-либо подозреваемых в шведском расследовании», — отметил он.
В декабре 2023 года глава МИД РФ Сергей Лавров назвал правдоподобной версию, что за подрывами могут стоять западные спецслужбы. По его словам, есть все основания полагать, что «эксперты спецподразделений англосаксов и других стран активно участвовали и продолжают участвовать в террористических актах».
Утечки на газопроводах были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель Сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. После этого на месте аварии были найдены следы взрывчатки.
Согласно результатам расследования американского журналиста Сеймура Херша, опубликованным в начале февраля 2023 года, к взрывам причастны США. Херш утверждал, что газопроводы заминировали американские водолазы во время учений Baltops в Балтийском море еще в июне прошлого года, а активировали взрывчатку норвежцы.