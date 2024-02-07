Dnestr.TV

 
0

Кишинев разрешил открыть только один участок для выборов президента России

Кишинев разрешил открыть только один участок для выборов президента России
Фото: открытые источники

МИД Молдовы разрешил открыть участок для проведения выборов президента России только на территории посольства в Кишиневе, сообщили корреспонденту РИА Новости в дипмиссии.

"Посольство России получило уведомление о политическом решении Министерства иностранных дел Молдовы, которое разрешило открыть участок для проведения выборов президента России на территории дипмиссии, а "открытие избирательных участков" в Приднестровье будет неприемлемым", — заявили там.

Ранее Москва обратилась к Кишиневу с просьбой открыть избирательные участки для голосования на выборах президента России. Министерство иностранных дел Молдовы сообщило, что изучает этот вопрос и ответит в разумные сроки. При этом спикер парламента страны и лидер правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу призвал Москву отказаться от открытия избирательных участков на территории ПМР.

Во время президентских выборов в России в 2018 году в Молдове открыли 27 избирательных участков, при этом только три из них — на подконтрольной Кишиневу территории. Еще 24 участка находились в Приднестровье, там живут более 200 тысяч россиян.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Сейчас на пост главы государства претендуют 11 человек. Центризбирком зарегистрировал четырех кандидатов — Владимира Путина, Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова.
  • Сегодня, 19:37
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Русская культура: отмене не подлежит. Русский покаянный ...
  • Вблизи приднестровско-украинской границы произошел инци ...
  • РУ МЗП на 2024 год
  • Отчет правительства РМ о поддержке молдавских граждан, ...
  • Посла Молдовы в Москве вызвали в МИД РФ - реакция Кишин ...
  • Планы были. Владимир Пасютин встретился с общественника ...
  • Беляков: действия Кишинева в отношении Приднестровья на ...
  • Власти Молдовы депортировали председателя Тираспольског ...
  • Под Кишиневом будут строить военный лагерь
  • В Приднестровье намерены запустить сеть производственны ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Русская культура: отмене не подлежит. Русский покаянный ...
  • Вблизи приднестровско-украинской границы произошел инци ...
  • РУ МЗП на 2024 год
  • Отчет правительства РМ о поддержке молдавских граждан, ...
  • Посла Молдовы в Москве вызвали в МИД РФ - реакция Кишин ...
  • Планы были. Владимир Пасютин встретился с общественника ...
  • Беляков: действия Кишинева в отношении Приднестровья на ...
  • Власти Молдовы депортировали председателя Тираспольског ...
  • Под Кишиневом будут строить военный лагерь
  • В Приднестровье намерены запустить сеть производственны ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна