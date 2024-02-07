МИД Молдовы разрешил открыть участок для проведения выборов президента России только на территории посольства в Кишиневе, сообщили корреспонденту РИА Новости в дипмиссии.
"Посольство России получило уведомление о политическом решении Министерства иностранных дел Молдовы, которое разрешило открыть участок для проведения выборов президента России на территории дипмиссии, а "открытие избирательных участков" в Приднестровье будет неприемлемым", — заявили там.
Ранее Москва обратилась к Кишиневу с просьбой открыть избирательные участки для голосования на выборах президента России. Министерство иностранных дел Молдовы сообщило, что изучает этот вопрос и ответит в разумные сроки. При этом спикер парламента страны и лидер правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу призвал Москву отказаться от открытия избирательных участков на территории ПМР.
Во время президентских выборов в России в 2018 году в Молдове открыли 27 избирательных участков, при этом только три из них — на подконтрольной Кишиневу территории. Еще 24 участка находились в Приднестровье, там живут более 200 тысяч россиян.
Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.
Сейчас на пост главы государства претендуют 11 человек. Центризбирком зарегистрировал четырех кандидатов — Владимира Путина, Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова.