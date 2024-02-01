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В Дубоссарах реконструируют Курган Славы и Мемориал жертвам фашизма

В Дубоссарах реконструируют Курган Славы и Мемориал жертвам фашизма

В этом году в Дубоссарском районе продолжится работа по ремонту и восстановлению памятных мест.

К 80-летию освобождения города и района от немецко-фашистских оккупантов запланирована реконструкция мест захоронения Героев Советского Союза, которые покоятся у подножия Кургана Славы. Работы будут проводиться за счёт средств Фонда капитальных вложений, передает novostipmr.com.

«Данный объект был построен в 1968 году с момента поднятия легендарного танка Т-34 с Днестра. В танке трагически погиб легендарный экипаж советских воинов. В его составе из 4 человек двое были Героями Советского Союза. Их останки и захоронены у Кургана Славы. Кроме этого, там же захоронены останки летчицы-истребительницы Марии Кулькиной и Героя Советского Союза, участника Афганской войны полковника Анатолия Абдеева», - рассказал представитель дубоссарской госадминистрации.

В рамках предстоящей реконструкции комплекса запланировано благоустройство территории Кургана Славы, ремонт подпорных стен, ограждений лестницы, организация дополнительного освещения.

В дубоссарской госадминистрации рассказали, что в этом году продолжатся работы и по реконструкции Мемориала жертвам фашизма, где в братских могилах покоятся останки более 18 тысяч мирных жителей, расстрелянных фашистами в сентябре 1941 года.

Работы проводятся в несколько этапов. Первый начался в прошлом году. Завершить данный объект планируют в 2025 году - к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Работы на Мемориале жертвам фашизма будут продолжены весной, как только погода позволит. В этом году - на второй этап реконструкции - на этот объект у нас предусмотрено 2 миллиона рублей. Будет произведена замена ограждения, обновление братских могил, памятных ниш с надписями расстрелянных людей, благоустройство территории», - отметил представитель дубоссарской госадминистрации.

К 80-летию освобождения города и района от немецко-фашистских захватчиков запланирована и реконструкция скульптур на мемориалах, расположенных в сёлах Койково, Дубово, Цыбулевка и Красный Виноградарь.

Ранее на территориях этих памятных сооружений проводились работы по благоустройству. Там уложена новая тротуарная плитка, заменены гранитные плиты.

На сегодняшний день уже заключены договоры и произведена оплата, специалисты приступят к реконструкции, как только позволят погодные условия.
  • Сегодня, 19:41
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