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В Бендерах потушили загоревшийся тепловоз

В Бендерах потушили загоревшийся тепловоз
Фото: МВД ПМР

7 февраля около двух часов дня на пульт дежурного Самостоятельной военизированной пожарной части № 2 поступило сообщение о том, что на Бендерском комбинате хлебопродуктов горит тепловоз.

Тепловоз в этот день пришёл с ремонта. Машинист завёл двигатель и через несколько минут увидел дым. Чтобы посмотреть, что дымит, рабочий открыл двери дизельного отсека, из-за притока свежего воздуха вспыхнуло пламя, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Рабочие сразу же начали тушить возгорание с помощью огнетушителей.

На место прибыли бендерские огнеборцы и ликвидировали пожар за 11 минут. Инспектор Госпожнадзора устанавливает причину пожара.
  • Сегодня, 20:06
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