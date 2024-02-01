7 февраля около двух часов дня на пульт дежурного Самостоятельной военизированной пожарной части № 2 поступило сообщение о том, что на Бендерском комбинате хлебопродуктов горит тепловоз.
Тепловоз в этот день пришёл с ремонта. Машинист завёл двигатель и через несколько минут увидел дым. Чтобы посмотреть, что дымит, рабочий открыл двери дизельного отсека, из-за притока свежего воздуха вспыхнуло пламя, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Рабочие сразу же начали тушить возгорание с помощью огнетушителей.
На место прибыли бендерские огнеборцы и ликвидировали пожар за 11 минут. Инспектор Госпожнадзора устанавливает причину пожара.