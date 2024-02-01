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Бюро реинтеграции РМ: В 2023 году жители Приднестровья получили 182 млн леев из бюджетов медицинского и социального страхования

Бюро реинтеграции РМ: В 2023 году жители Приднестровья получили 182 млн леев из бюджетов медицинского и социального страхования
Фото: открытые источники

В 2023 г. жителям Приднестровского региона было выплачено более 182 млн леев в виде расходов на медицинское страхование и социальную помощь. Такие данные обнародовало бюро по реинтеграции.

Так, из фондов обязательного медицинского страхования приднестровцам было выплачено 77,64 млн леев за 4 676 случаев лечения в больничных медицинских учреждениях Молдовы, передает point.md ссылаясь на infotag.md

За последние пять лет количество жителей региона, получающих пенсии, пособия и другие категории выплат из Национальной кассы социального страхования, увеличилось с 1295 до 2912 человек (+124,9%), а выплачиваемые суммы — с 30 млн леев до 85,4 млн леев (+184,7%).
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