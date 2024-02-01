Товарооборот Приднестровья за первый месяц 2024 года снизился на 23% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом импорт и экспорт уменьшились в равных долях. Такие данные обнародовали таможенные органы, отметив, что особенно значительно снизились показатели ввоза таких товаров, как кофе и чай, удобрения, хлопок, фармацевтические товары. В восемь раз сократился импорт сахара. Ввоз подакцизных товаров уменьшился на 40%, в том числе ГСМ - на 43%, табачных изделий - на 60%.
ИМПОРТ
По импорту, особенно значительно снизились показатели ввоза в республику таких товаров, как: - кофе и чай – на 85%, - удобрения – на 64%, - хлопок – на 51%, - фармацевтические товары – на 23%, - сахар – в 8 раз, - подакцизных товаров – на 40%, в том числе: ГСМ – на 43%, сигарет – на 60%.
Кроме того, спад импорта фиксируется по консервам, овощам, мясу, рыбе, по одежде, игрушкам, текстильным изделиям, посуде и другим товарам.
В целом наблюдается падение на 42% активности отечественных индивидуальных предпринимателей, которые снизили уровень ввоза товаров в ПМР на треть. Так, импорт электрических машин и аудио, видеоаппаратуры был сокращен на 75%, компьютерной техники – на 69%, одежды и обуви – по 65% соответственно, игрушек и спортивного инвентаря – почти на половину. Экспорт товаров предпринимателями сократился на 87%.
ВЭД
С начала года не фиксируется внешнеэкономическая деятельность на ЗАО «Швейная фирма Вестра». Значительное снижение ВЭД наблюдается по таким крупным предприятиям, как:
- ЗАО «Одема» – на 91%, - Рыбницкая швейная фабрика – на 86%, - ООО «Фарба-групп» – на 84%, - НП ЗАО «Электромаш» – на 77%, - ООО «ВиваФарм» – на 73%, - ЗАО «Молдавкабель» – на 66%.
ЭКСПОРТ
Исходя из показателей таможенной статистики, с начала года в Приднестровье значительно просели показатели экспорта по следующим группам товаров:
- алкогольной продукции – на 85%, - постельных принадлежностей – на 73%, - изделий из черных металлов – на 32%, - обуви – на 10%.
АНАЛИТИКА
Общее снижение товарооборота Приднестровья в основном связано с введением Республикой Молдова таможенных пошлин в отношении товаров, следующих в Приднестровье, а также ограничительных мер в отношении приднестровских предприятий, традиционно осуществляющих экспорт своей продукции.
Все это не могло не отразиться на показателях взысканных таможенных платежей, которые уменьшились в сравнении с январем 2023 года на 18%. Соответственно, республиканский бюджет недополучил значительные денежные средства на финансирование социально-значимых статей.