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Товарооборот Приднестровья снизился в январе по сравнению с тем же периодом прошлого года на 23%

Товарооборот Приднестровья снизился в январе по сравнению с тем же периодом прошлого года на 23%
Изображение: freepik.com

Товарооборот Приднестровья за первый месяц 2024 года снизился на 23% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом импорт и экспорт уменьшились в равных долях. Такие данные обнародовали таможенные органы, отметив, что особенно значительно снизились показатели ввоза таких товаров, как кофе и чай, удобрения, хлопок, фармацевтические товары. В восемь раз сократился импорт сахара. Ввоз подакцизных товаров уменьшился на 40%, в том числе ГСМ - на 43%, табачных изделий - на 60%.

ИМПОРТ

По импорту, особенно значительно снизились показатели ввоза в республику таких товаров, как:
- кофе и чай – на 85%,
- удобрения – на 64%,
- хлопок – на 51%,
- фармацевтические товары – на 23%,
- сахар – в 8 раз,
- подакцизных товаров – на 40%, в том числе: ГСМ – на 43%, сигарет – на 60%.

Кроме того, спад импорта фиксируется по консервам, овощам, мясу, рыбе, по одежде, игрушкам, текстильным изделиям, посуде и другим товарам.

В целом наблюдается падение на 42% активности отечественных индивидуальных предпринимателей, которые снизили уровень ввоза товаров в ПМР на треть. Так, импорт электрических машин и аудио, видеоаппаратуры был сокращен на 75%, компьютерной техники – на 69%, одежды и обуви – по 65% соответственно, игрушек и спортивного инвентаря – почти на половину. Экспорт товаров предпринимателями сократился на 87%.

ВЭД

С начала года не фиксируется внешнеэкономическая деятельность на ЗАО «Швейная фирма Вестра». Значительное снижение ВЭД наблюдается по таким крупным предприятиям, как:

- ЗАО «Одема» – на 91%,
- Рыбницкая швейная фабрика – на 86%,
- ООО «Фарба-групп» – на 84%,
- НП ЗАО «Электромаш» – на 77%,
- ООО «ВиваФарм» – на 73%,
- ЗАО «Молдавкабель» – на 66%.

ЭКСПОРТ

Исходя из показателей таможенной статистики, с начала года в Приднестровье значительно просели показатели экспорта по следующим группам товаров:

- алкогольной продукции – на 85%,
- постельных принадлежностей – на 73%,
- изделий из черных металлов – на 32%,
- обуви – на 10%.

АНАЛИТИКА

Общее снижение товарооборота Приднестровья в основном связано с введением Республикой Молдова таможенных пошлин в отношении товаров, следующих в Приднестровье, а также ограничительных мер в отношении приднестровских предприятий, традиционно осуществляющих экспорт своей продукции.

Все это не могло не отразиться на показателях взысканных таможенных платежей, которые уменьшились в сравнении с январем 2023 года на 18%. Соответственно, республиканский бюджет недополучил значительные денежные средства на финансирование социально-значимых статей.

Ринат Ветров, newspmr.com
  • Сегодня, 10:40
  • DTV
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