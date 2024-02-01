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Власти Молдовы предупредили об учениях на юге страны

Власти Молдовы предупредили об учениях на юге страны
Фото: agora.md

Сотрудники батальона спецназначения Fulger 8 февраля проводят учения на юге Молдовы. Об этом сообщил Генинспекторат полиции Молдовы, призвав граждан сохранять спокойствие.

«Эти учения являются частью плана действий ведомства. Их проводят периодически, чтобы улучшить навыки реагирования сотрудников спецназа. Мы призываем вас сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных источников, чтобы не распространять дезинформацию в общественном пространстве», — говорится в сообщении Telegram-канала инспектората полиции РМ.
  • Сегодня, 10:48
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