В Приднестровье оборот оружия регулируется законодательством республики.
Требования к законным владельцам: вовремя продлевать срок действия разрешения на оружие и оформлять документы для получения самого разрешения. Для этого нужно подать заявление в отдел разрешительной системы Управления милиции общественной безопасности МВД ПМР по месту заявленного учёта оружия. Это следует сделать не позднее чем за месяц до дня окончания срока действия разрешительных документов на оружие. Пройти медосвидетельствование.
За нарушение установленных сроков регистрации (перерегистрации) оружия или сроков постановки его на учёт гражданин может быть привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.12 КоАП ПМР.
Хранить зарегистрированное оружие владельцу необходимо:
– в условиях, обеспечивающих его сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к нему посторонних лиц и детей; – в месте постоянного проживания; – в прочных, с надёжными запорами металлических ящиках (сейфах); – в разобранном, разряженном состоянии, со спущенными курками, отдельно от боевых припасов.
Владельцу категорически запрещено хранить оружие: – на даче, чердаке, в садовом домике, гараже, сарае, вагончике, шалаше и подобных помещениях; – в общежитии (за исключением семейного, где отдельную комнату/комнаты занимают члены одной семьи); – во временных вахтовых помещениях; – у родственников и знакомых.
* Развешивание огнестрельного оружия и боевых припасов на стенах комнат не допускается.
Если владелец оружия меняет место жительства, он обязан обратиться в ОВД по месту регистрации, чтобы соответствующие изменения были внесены.
Переносить и перевозить огнестрельное оружие на транспорте необходимо: – в чехле; – в разряженном, разобранном состоянии (если это возможно); – владелец обязан иметь при себе разрешение органов внутренних дел на право хранения, хранения и ношения оружия.
За нарушение хранения, хранения и ношения, перевозки и использования оружия и боеприпасов к нему виновное лицо привлекут к ответственности по ст. 20.13 КоАП ПМР.
Если владелец оружия умер: – в течение десяти дней родственники покойного сдают гражданское оружие в ОВД на временное хранение (но на срок не свыше шести месяцев) до решения вопроса о наследовании имущества.
Утрата оружия может быть рассмотрена как: – невозможность обеспечения учёта и сохранности оружия либо необеспечение этих условий; – повлечёт админответственность по ч. 2 ст. 20.9 КоАП ПМР. Нарушителю грозит штраф до 1288 рублей ПМР с возмездным изъятием оружия и патронов к нему или без такового.
Если гражданское оружие утрачено или похищено, владелец обязан немедленно сообщить об этом в ОВД. Запрещено передавать оружие и боевые припасы другим людям без разрешения милиции. Если запрет нарушен, оружие может быть изъято, а виновные привлечены к ответственности.
* Помните: утраченное оружие может оказаться в руках людей, склонных к совершению противоправных действий. Это не исключает использования оружия в преступлениях против жизни, здоровья и собственности граждан.
Ваш звонок поможет предотвратить беду!
Если вы располагаете информацией о фактах незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, немедленно сообщите об этом в территориальные правоохранительные органы по телефону 102 , а также по номеру Дежурной части МВД ПМР 0 (533) 8-15-29.