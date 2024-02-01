Президент и другие должностные лица заслушали доклад руководителя Бендер. Роман Иванченко рассказал об итогах деятельности возглавляемой им госадминистрации и жизнедеятельности города в 2023 году.
Как сообщает пресс-служба главы государства, население Бендер составляет 87197 человек. Самая многочисленная возрастная категория – от 60 лет (25391 человек). В 2023 году на свет появилось 465 бендерчан. Количество заключенных браков превосходит число разводов: 282 и 232 соответственно.
Доходы местного бюджета составили 377,1 миллиона рублей, из них собственные – без малого 275 миллионов. Израсходовано на городские нужды в течение года 324,8 миллиона, из которых 220,3 миллиона – финансирование социально защищенных статей, 9,1 миллиона – благоустройство, 5,8 миллиона – капитальные вложения.
В 2023 году в Бендерах создано 53 объекта предпринимательской деятельности, прекратили деятельность 49. Было зарегистрировано 826 субъектов малого и среднего бизнеса. Общая численность бендерских индивидуальных предпринимателей – 5464 (годом ранее – 4911). Упрощенную систему налогообложения предпочли 2640, патентную – 2550, самозанятых – 78, КФХ – 196.
Около 20 миллионов – деньги ФКВ, освоенные в Бендерах в 2023 году. 14,7 миллиона – капвложения из муниципального бюджета. Без малого семь миллионов – программа содержания жилфонда. 4,7 миллиона рублей направили на обновление тепловых сетей и систем отопления. Среди прочего реконструирована котельная школы №20 (село Гиска). За пять лет сумма инвестиций МУП «Бендерытеплоэнерго» составила 27,2 миллиона. 1,3 миллиона израсходовано по адресной программе капремонта внутридомовых сетей тепло- и горячего водоснабжения. Это самая крупная сумма вложений по этой линии с 2017 года. Всего за семь лет выполнены работы в 185 домах (израсходовано почти пять миллионов рублей), еще 277 нуждаются в проведении реконструкции систем подачи тепла и горячей воды, в ближайших планах – 32 объекта. Внутридомовая система подачи холодной воды и канализация реконструированы в 2017 – 2023 годах в 327 многоэтажках (вложения – 3,8 миллиона рублей), ждут ремонта еще 138 домов. По текущим расчетам, полностью закрыть этот вопрос удастся в течение полутора-двух лет. В планах этого года – полсотни адресов. Максимальны за семь лет инвестиции-2023 и в модернизацию систем водоснабжения и водоотведения Бендер – было выделено 16,9 миллиона (с 2017 года – 60,4 миллиона). Роман Иванченко отметил, что в 2022 году приоритетным был ремонт системы водоотведения – коллектора, в нынешнем – больше внимания уделят водоснабжению. Электрические сети: в течение 2023 года обновлено или отремонтировано 15,6 км. 200 миллионов инвестировано за семь лет в бендерские дороги. Больше четверти этой суммы – вложения 2023 года. Параллельно с обновлением дорожного полотна обновлялись расположенные под ним инженерные сети. Роман Иванченко упомянул приобретённое оборудование для проведения ямочного ремонта дорог. По словам главы, его производительность выше, а значит, процесс будет идти быстрее.
В отчетном году продолжилась работа по благоустройству мемориала умерших защитников Отечества на Борисовском кладбище. Реализуется инициированный Президентом проект по установке единообразных памятников. С 2019 года установили 183 единицы.
Продолжает активную работу группа по централизованному обслуживанию и ремонту зданий, сооружений, помещений учреждений образования. В 18 учебно-воспитательных заведениях отремонтировано 25 комнат либо кабинетов, один спортзал, два медпункта, три кровли, благоустроено полсотни игровых площадок и т. д. Аналогичная группа создана для нужд спортивных учреждений. Летним досугом и оздоровлением было охвачено 826 учащихся. Функционировало 12 площадок – при образовательных заведениях и ДДЮТ. 1,3 миллиона было выделено на укрепление материально-технической базы спортивных учреждений города.
Озеленение: за год снесено 949 изживших и представляющих опасность деревьев, высажено 34128 единиц зеленых насаждений.
Активизирована работа с вымороченным имуществом. Таковым в 2023 году признано 22 объекта, в работе – 27. Девять жилых квартир предоставлены очередникам, четыре реализованы. Принимаются меры и в отношении бесхозяйственно содержимых объектов.
Глава города также рассказал, что в отчетном году было выделено семь квартир для детей-сирот.
2023 год был юбилейным для Бендер. Город отметил 615-летие первого упоминания. К этой дате было приурочено много мероприятий, в том числе связанных с завершением работ на социально значимых объектах (улица Советская, парк «Октябрьский» и др.). Всего за год в городе провели 1256 культурно-массовых мероприятий с общим охватом участников почти 260 тысяч человек.
Заслушав отчет главы, участники расширенного совещания адресовали ему вопросы и предложения. Обсудили проблематику частных отключений водоснабжения в микрорайоне Солнечный, необходимость уделять больше внимания внутридворовым территориям, судьбу сельского медучреждения Гиски, механизм оплаты уличного освещения, потребность срочной модернизации насосной станции коллектора и другие вопросы, актуальные для бендерчан.
Президент в своем выступлении нацелил руководство Бендер и должностных лиц в целом прислушиваться к мнению местных жителей. При этом подход к решению проблем должен быть разумным и государственным, подчеркнул Вадим Красносельский. Он напомнил, что за возведение в селе Гиска ФАПа модульного типа высказывались многие сельчане, заметив, что городская больница находится в доступности и принимает жителей Гиски. Что касается предложений организовать в требующем серьезной реконструкции старом здании СВА учреждения для постоянного проживания одиноких граждан, требующих особого ухода, то, по словам Главы государства, надо понимать, что речь идет не только и не столько о возведении стен социального заведения, сколько об обеспечении его полноценного функционирования. Целесообразным руководству страны видится открыть одно крупное республиканское учреждение, нежели несколько муниципальных. Работа в этом направлении ведется.
Отдельно Президент остановился на состоянии бендерских дорог, констатируя, что, несмотря на прилагаемые усилия и вложения средств, оно остается худшим в республике. Вадим Красносельский подчеркнул, что надо уходить от утративших актуальность принципов распределения средств Дорожного фонда, исходя из существующих реалий менять категории, к которым отнесены те или иные направления и участки, а также учитывать интенсивность использования. Изменить подход нужно и к учету внутриквартальных проездов, считает руководитель страны.
Еще одно направление, которому Вадим Красносельский рекомендовал уделять больше внимания и содействовать в этой сфере предпринимательской инициативе, – внутренний туризм.
В целом работа бендерской государственной администрации признана Президентом удовлетворительной.