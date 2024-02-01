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В Молдове зарегистрирован новый случай африканской чумы свиней

В Молдове зарегистрирован новый случай африканской чумы свиней
Фото: открытые источники

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Кагула ввела карантин на ближайшие 45 дней.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Кагульского района собралась на внеочередное заседание после того, как случай африканской чумы свиней был подтвержден у дикого кабана, передает noi.md ссылаясь на TV8. Животное было найдено мертвым недалеко от города Зырнешт-Пайку

Так, на заседании была представлена информация о ситуации, сложившейся в связи с подтверждением заболевания у кабана, и утвержден План мероприятий и ограничений по искоренению и предотвращению распространения африканской чумы свиней на территории Кагульского района.

В результате на территории Кагульского района был установлен карантин сроком на 45 дней, начиная с 7 февраля.

Тем временем, минсельхозприроды ПМР обновило список населённых пунктов Молдовы, где есть птичий грипп

Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР обновило список населенных пунктов Республики Молдова, из которых временно запрещен ввоз на территорию Приднестровья продукции птицеводства, сообщается на сайте ведомства.

По состоянию на 8 февраля 2024 года в 16 населенных пунктах Молдовы зарегистрированы случаи вспышек инфекционного заболевания – птичьего гриппа.

В связи с этим в Приказ Минсельхозприроды ПМР № 546 «Об установлении временного запрета на ввоз живой птицы, продукции птицеводства, готовых кормов и кормовых добавок, используемых для кормления птицы из районов Республики Молдова, неблагополучных по птичьему гриппу» внесены новые изменения.

Список населенных пунктов РМ, в которых обнаружено инфекционное заболевание:

- Новые Боросены Рышканского района,

- София Дрокиевского района,

- Парканы, Косоуцы Сорокского района,

- Лунга, Гура Кайнарулуй Флорештского района,

- Матеуцы, Попоуцы Резинского района,

- Оксентия Дубоссарского района,

- Глодяны, Дану Глодянского района,

- Оланешты Штефан-Водского района,

- Пояна Шолданештского района;

- Тырнова Единецкого района;

- Большая Слобозия Кагульского района;

- Кишинев.
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