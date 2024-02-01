Комиссия по чрезвычайным ситуациям Кагула ввела карантин на ближайшие 45 дней.
Комиссия по чрезвычайным ситуациям Кагульского района собралась на внеочередное заседание после того, как случай африканской чумы свиней был подтвержден у дикого кабана, передает noi.md ссылаясь на TV8. Животное было найдено мертвым недалеко от города Зырнешт-Пайку
Так, на заседании была представлена информация о ситуации, сложившейся в связи с подтверждением заболевания у кабана, и утвержден План мероприятий и ограничений по искоренению и предотвращению распространения африканской чумы свиней на территории Кагульского района.
В результате на территории Кагульского района был установлен карантин сроком на 45 дней, начиная с 7 февраля. Тем временем, минсельхозприроды ПМР обновило список населённых пунктов Молдовы, где есть птичий грипп
Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР обновило список населенных пунктов Республики Молдова, из которых временно запрещен ввоз на территорию Приднестровья продукции птицеводства, сообщается на сайте ведомства.
По состоянию на 8 февраля 2024 года в 16 населенных пунктах Молдовы зарегистрированы случаи вспышек инфекционного заболевания – птичьего гриппа.
В связи с этим в Приказ Минсельхозприроды ПМР № 546 «Об установлении временного запрета на ввоз живой птицы, продукции птицеводства, готовых кормов и кормовых добавок, используемых для кормления птицы из районов Республики Молдова, неблагополучных по птичьему гриппу» внесены новые изменения.
Список населенных пунктов РМ, в которых обнаружено инфекционное заболевание: