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На ОКК обсудили инцидент у миротворческого поста в Бендерах

На ОКК обсудили инцидент у миротворческого поста в Бендерах
Фото: novostipmr.com

Инцидент у миротворческого поста № 10 стал предметом бурных дебатов на сегодняшнем заседании Объединенной контрольной комиссии. Всё случилось днём 1 февраля на мосту в Бендерах, когда один из военнослужащих остановил автомобиль с дипломатическими номерами. Процедура рутинная. Миротворцы на постах в Зоне безопасности имеют право останавливать для проверки документов любой автомобиль, включая дипломатический, сообщает novostipmr.com.

Однако водитель, а затем и пассажиры отказались предъявить документы. О ситуации доложили военным наблюдателям от Приднестровья, Молдовы и России. После разбирательства на месте автомобиль проехал пост и последовал дальше.

На заседании ОКК делегация Молдовы настаивала, что миротворцы превысили свои полномочия. Однако российская и приднестровская стороны считают иначе.

«У нас есть нормативный документ, есть инструкция о постах миротворческих сил, где чётко прописано, каким образом производится эта процедура. Решение о проверке документов принимает старший поста, говорить о том, были ли у него основания, зачем он это сделал, в чём были причины, на наш взгляд, не совсем продуктивно. Никакой пристрастности в этом нет, проверяются время от времени все посольства, в том числе и российское. Это часть работы военнослужащих-миротворцев», – сказал сопредседатель Объединённой контрольной комиссии от РФ Александр Андреев.

Глава приднестровской делегации Олег Беляков напомнил: весь механизм действия миротворцев на постах в таких случаях прописан чётко. Есть соответствующие документы, которые работают с 1992 года, с самого начала миротворческой операции. И военнослужащие на посту действовали согласно им.

«Там чётко написано, что миротворцы, несущие службу на посту, имеют право остановить дипломатическую машину и проверить документы лиц, находящихся в этой машине. В первую очередь, конечно, водителя. Правонарушений, с точки зрения нашей сегодняшней достаточно эмоциональной дискуссии, не установлено. Поэтому решение по этому поводу ОКК не приняла только по одной причине: в этой части не за что каким-то образом реагировать на наших миротворцев, поскольку они действовали в соответствии со своими рабочими документами», – сказал он журналистам.

Сопредседатель ОКК от Приднестровья призвал дипломатов всех стран соблюдать правила, действующие в Зоне безопасности. Он напомнил, что Приднестровье и Молдова по-прежнему являются сторонами неурегулированного конфликта. И особый режим на территории Зоны безопасности един для всех.

«Хотелось бы обратиться к дипломатическим органам, которые работают в том числе на территории Зоны безопасности. Мы должны понимать, что это зона бывшего конфликта, в рамках наших рабочих документов мы, Молдова и Приднестровье, являемся конфликтующими сторонами. На этой территории действует особый режим. Не то чтобы мы это придумали или каким-то образом ведём неправильную политику, это просто те нормативные документы, которые действуют ежедневно, круглосуточно и уже на протяжении 30 с лишним лет», – сказал Олег Беляков.

А те вопросы, которые возникают в подобных случаях, необходимо решать исходя из действующих правил и инструкций, подчеркнул глава приднестровской делегации в ОКК.
  • Сегодня, 20:09
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