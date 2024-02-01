В Парканах может появиться ещё один светофор на сложном и опасном перекрёстке. Речь идёт о пересечении улиц Тираспольское шоссе и Карла Маркса.
Как передает пресс-центр МВД ПМР, плотный поток транспорта по главной дороге в часы пик из столицы в Бендеры и наоборот практически лишает других водителей возможности выехать с второстепенной улицы Карла Маркса. По этой причине тут образуются многометровые пробки. Выезд на главную с поворотом налево, в сторону Тирасполя, вообще можно назвать лотереей.
Чтобы избежать аварий и жертв, сейчас на этом участке в часы пик дорожное движение регулируют госавтоинспекторы. Учитывая плотность потока машин в течение дня, гораздо эффективнее здесь будет установить автоматический регулировщик. Тем более рядом находится пешеходный переход.
МВД уже направило письмо в адрес главы Слободзейского района и г. Слободзея о необходимости установки светофорного объекта.