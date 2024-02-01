Полный текст интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону размещен на сайте Кремля.
Расшифровка вопросов и ответов из видео, ранее опубликованного на сайте журналиста, доступна на русском языке, сообщает ТАСС.
Интервью главы российского государства в видеоформате продлилось два часа шесть минут, за это время российский лидер ответил примерно на 60 вопросов, считая различные уточнения со стороны собеседника. В опубликованной ночью видеозаписи речь Путина, говорившего по-русски, сопровождается переводом на английский язык.
Интервью Путина Карлсону набрало более 40 млн просмотров в X почти за четыре часа
Публикация американского журналиста Такера Карлсона с интервью с президентом РФ Владимиром Путиным набрала более 40 млн просмотров менее чем за четыре часа после размещения в X (ранее Twitter).
Отметку "мне нравится" под публикацией поставили 404 тыс. пользователей.
Ранее сообщалось, что интервью набрало в X 1 млн просмотров за восемь минут, 3,6 млн просмотров - за 21 минуту, 10 млн - за 51 минуту, 20 млн - чуть менее чем за два часа, более 30 млн - менее чем за три часа.