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Центр НАТО в Кишиневе подожгли «коктейлем Молотова»: сгорели наружные двери

Центр НАТО в Кишиневе подожгли «коктейлем Молотова»: сгорели наружные двери
Скриншот

Центр НАТО в Кишиневе подожгли, бросив «коктейль Молотова». Об этом сообщает портал PulsMedia.MD, со ссылкой на свои источники, пишет rupor.md.

На данный момент пожар потушен. По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) РМ, сгорели две наружные двери.

На месте работают пожарные, полиция и специалисты.

В то же время в других источниках упоминается, что «Информационный центр НАТО» больше не располагается в здании, где произошел пожар, теперь там офис НПО.

Звонок в Службу 112 поступил в 18:57. Около 19:08 на место прибыли две бригады и потушили пламя.
  • Вчера, 08:38
  • DTV
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