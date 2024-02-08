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В футболе появятся синие карточки

В футболе появятся синие карточки
Изображение: euroline.by

В футболе введут синие карточки, за получение которых будет предусмотрено удаление на десять минут, передает gazeta.ru ссылаясь на The Telegraph.

Синяя карточка может быть показана за совершение явного тактического фола или явные споры с арбитром.

Тестирование синих карточек начнется в ближайшее время на турнирах молодежных и женских команд, а также в низших лигах.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциации (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор российские команды проводят только товарищеские матчи.
  • Вчера, 08:41
  • DTV
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