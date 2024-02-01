В Приднестровье создана развитая сеть специализированных социальных учреждений для детей с особыми потребностями жизнедеятельности. Часть из них ориентирована на дневное пребывание ребят, в некоторых воспитанники находятся на постоянной основе. Между тем, после достижения 18-летнего возраста дети-инвалиды с ментальными проблемами по объективным причинам не могут посещать такие центры или проживать в привычной обстановке. Однако часть повзрослевших ребят по-прежнему находится в Республиканском специализированном доме ребенка. Пока в республике нет учреждений, которые могут принять таких посетителей, поэтому достаточно остро стоит вопрос обеспечения подходящих условий для молодых граждан с особенностями ментального здоровья после достижения ими совершеннолетия. Проблему обсуждали в том числе на совещаниях Президента, сообщает пресс-служба Правительства ПМР.
По поручению Главы государства Правительство разработало предложения по урегулированию ситуации. Выбрана локация для размещения первого Центра дневного пребывания для граждан с ментальными проблемами. Тираспольский психоневрологический дом-интернат готов выделить часть помещений административного корпуса под новый объект. Их осмотрел Глава Правительства. Александр Розенберг проинспектировал состояние кабинетов, обсудил с руководством дома-интерната работы, которые необходимо провести, осмотрел пищеблок и площадки для прогулок.
«Определились с объемом необходимых мероприятий, связанных с ремонтом и подготовкой помещений к эксплуатации. Есть необходимость косметический ремонт провести, проверить систему отопления. Самое важное, что нужно сделать – адаптировать места общего пользования под специальные условия», — рассказал Премьер после посещения объекта.
Один из залов будет оборудован под общую спальню, здесь разместят кровати. В помещении проведут реконструкцию системы обогрева. Александр Розенберг обратил внимание на инженерные недоработки и необходимость увеличения количества радиаторов отопления для обеспечения комфортной температуры. Также уберут из свободного доступа электрические розетки, обновят осветительное оборудование и отреставрируют стены. Такой же объем работ предстоит выполнить и в кабинете, где будут проводить большую часть времени пациенты. Санитарным комнатам уделили особое внимание. Проектировщики при участии руководства социального учреждения учтут все потребности людей с ОВЗ.
«Абсолютно все работы, которые закладываются в проектно-сметную документацию, ориентированы на создание безопасного пространства для лиц с психическими расстройствами. Размещение данной категории граждан в условиях неподобающих запрещено. Перед открытием дневного отделения все эти нюансы будут учтены и воплощены в жизнь», — отметила директор ГУ «Тираспольский психоневрологический дом-интернат» Яна Славинская.
Центр дневного пребывания будет работать с 8 утра и до вечера. Подход к каждому воспитаннику будет индивидуальным. Врачи изучат медицинскую документацию пациента, учтут его клиническое состояние, составят психико-реабилитационную карту и подберут под него максимально оптимальный досуг. Это позволит инвалидам с детства развивать коммуникативные навыки, получать необходимую терапию и наблюдаться у профильных специалистов в динамике.
Питание посетителей нового отделения обеспечит местная кухня. В учреждении несколько лет назад заменили плиты, печи, установили посудомоечную машину. Сегодня в доме-интернате находится более 300 пациентов, большая часть которых питается в просторной столовой. Немобильным подопечным обеспечивают доставку пищи в палаты.
«В настоящее время мы планируем размещение до 10 человек на базе учреждения. Подобрали ряд площадей, которые в настоящее время подлежат реконструкции. После проведения необходимых работ учреждение будет готово принять тех лиц, которые в настоящее время ожидают поступления к нам», — рассказала Яна Славинская.
Также Председателю Правительства показали территорию, отведенную для прогулок пациентов. Локации оборудованы всем необходимым, однако есть потребность в замене песчаного покрытия спортплощадки на современное резиновое. Премьер поручил профильным ведомствам изучить вопрос и представить предложения по его решению.
В интервью журналистам Александр Розенберг сообщил, что подход к организации новых учреждений социальной защиты будет системным. Президентом поставлена такая задача в ходе оглашения ежегодного Послания к органам государственной власти. В этом году Правительство должно подготовить проектно-сметную документацию. Уже есть ориентиры по соответствующим локациям.
Говоря о необходимости продолжения ухода за совершеннолетними с ограниченными возможностями, Глава исполнительной власти акцентировал внимание на значении социализации таких ребят:
«Эти дети все также нуждаются в уходе, в социализации. Причем такие условия мы должны предоставить как для дневного пребывания, так и круглосуточного, с некими элементами занятости и элементами реабилитации. Возможно, таких комплексов нам понадобится не один. Эта проблема существует в каждом районе. Учитывая, что у нас для деток до 18 лет есть Центры для детей с ограниченными возможностями во всех районах, мы понимаем, что по достижении совершеннолетия дети остаются в семье, им тяжело социализироваться. Конечно, они нуждаются в занятости, в общении».
Такие центры будут полезны не только повзрослевшим ребятам, но и позволят немного разгрузить родителей, которые смогут спокойно работать и содержать детей.
На данном этапе составляется проектно-сметная документация, совершенствуется нормативно-правовая база для открытия дневного центра, идет подбор персонала. Источник финансирования всех работ уже определен. Предстоит определиться с подрядчиком. Вопрос остается на контроле Председателя Правительства.