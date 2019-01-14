Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за пропаганду, публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций (ст. 20.4). Штраф для граждан составляет от 10 до 20 РУ МЗП (184 – 368 руб.) или административный арест до 15 суток. Для должностных лиц размер штрафа выше – от 10 до 40 РУ МЗП (184 – 736 руб.), а для юридических лиц от 100 до 500 РУ МЗП (1840 – 9200 руб.).
Как сообщает пресс-служба ВС ПМР, депутаты Верховного Совета Галина Антюфеева и Григорий Дьяченко обратили внимание на то, что под нарушение закона может попасть показ всех документальных и художественных фильмов, в том числе военной кинохроники, а также иллюстрации книг, картины, учебные и научные пособия, фотографии из музеев, где используется нацистская атрибутика или символика в общем контексте истории Великой Отечественной войны.
Чтобы в таких случаях исключить админответственность, парламентарии Комитета по законодательству, защите прав и свобод граждан предложили внести изменения в КоАП. В Кодексе дополнят статью 20.4 нормой, согласно которой не будет подлежать административному наказанию использование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций в произведениях науки, литературы, искусства, в продукции средств массовой информации. Законодательно разрешат использовать такую символику в учебных и просветительских целях при условии, что нацизм и экстремизм осуждаются и не пропагандируются.
Законопроект депутатов был поддержан на заседании Комитета по законодательству. В первом чтении изменения в КоАП будут рассмотрены на одном из пленарных заседаний Верховного Совета ПМР.