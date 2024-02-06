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На Рыбницком металлургическом заводе зафиксировано самое большое падение производства стали

На Рыбницком металлургическом заводе зафиксировано самое большое падение производства стали
Фото: открытые источники

В 2023 году производство стали на Рыбницком металлургическом заводе в Приднестровье зарегистрировало снижение примерно на 10,7% - с 560 000 тонн стали в 2022 году до примерно 500 000 тонн в 2023 году.

По данным Всемирной ассоциации стали (Worldsteel), это самое большое падение производства стали в СНГ (России и Евразии), пишет agrmetalminer в анализе на эту тему, передает noi.md ссылаясь на Mold-street.com.

По данным издания, Рыбницкий металлургический завод работал практически на половину своей мощности, учитывая, что благодаря двум электродуговым печам он может производить около миллиона тонн стали в год.

Данные Всемирной ассоциации производителей стали (Worldsteel) показывают, что мировое производство стали практически не изменилось по сравнению с прошлым годом. Анализ рынка показывает, что в прошлом году производство жидкой литой стали составило 1,88 млрд тонн, что соответствует объему 2022 года.

Ассоциация также сообщает, что производство стали в декабре составило 136 миллионов метрических тонн, что на 5,3 % меньше, по сравнению с более 143 млн тонн в течение того же месяца предыдущего года.

Аналитик, цитируемый MetalMiner, говорит, что рекордные процентные ставки, замедление роста промышленного производства в Европе и множество проблем в Китае заставили заводы по всему миру сократить производство.

Источник добавил, что импорт из Восточной и Юго-Восточной Азии также повлиял на цены в Европе. Однако производство сырой стали в Китае, крупнейшем нетто-производителе в мире, в 2023 году практически не изменилось и составило 1,01 миллиарда метрических тонн.

В организации также отметили, что в декабре производство стали во второй по величине экономике мира составило 67,4 миллиона метрических тонн. Это на 14,9% меньше, чем в декабре 2022 года с 79,2 млн тонн.

Общий объем производства сырой стали в Азии за весь 2023 год составил 1,38 млрд тонн, что на 0,8% больше, по сравнению с 1,39 млрд тонн в предыдущем году.

Worldsteel также указывает, что на Ближнем Востоке общий объем добычи нефти увеличился на 1,3%, добыча составила 53,5 млн тонн по сравнению с 52,8 млн тонн в прошлом году. Согласно данным, в Африке наблюдался самый большой рост среди всех регионов — на 5,1 процента до 24,2 миллиона метрических тонн в 2023 году.

В странах ЕС зафиксировано снижение производства стали на 7,4%, до 126 млн тонн. Самое большое падение произошло в Румынии – примерно на 40%, до всего 1,58 миллиона метрических тонн в 2023 году. Аналитики говорят, что низкий уровень воды в Дунае создал логистические трудности на заводе Liberty Steel в Галаце в Румынии, что привело к остановке производства в 4-м квартале 2023 года.

В отчете Worldsteel указано, что производство стали в Северной Америке упало на 1,7% - до почти 110 миллионов метрических тонн, а Южная Америка сообщила о падении производства стали на 5,7% – в общей сложности до 41,5 миллиона метрических тонн.
  • Вчера, 20:49
  • DTV
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