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Польские фермеры начали препятствовать железнодорожным перевозкам агропродукции из Украины

Польские фермеры начали препятствовать железнодорожным перевозкам агропродукции из Украины
Фото: открытые источники

Польские фермеры, которые 9 февраля начали общенациональную забастовку, заблокировав в том числе КПП на границе с Украиной, намерены препятствовать железнодорожным перевозкам украинской агропродукции. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины в Telegram, пишет gordonua.com.

"По информации от польской стороны, местные фермеры заявили о намерении с сегодняшнего дня, 9 февраля, в пункте пропуска "Грубешув – Владимир-Волынский" (станция Изов) препятствовать перегрузке украинских сельскохозяйственных товаров с железнодорожного на автомобильный транспорт и перемещению их на терминалы на станции Грубешув", – сказано в сообщении.

Отмечается, что грузы других категорий будут перемещаться без ограничений.

Польские фермеры с 10.00 полностью заблокировали движение возле пункта пропуска "Медыка" напротив украинского КПП "Шегини", сообщали в Госпогранслужбе.

В ГПСУ уточнили в Telegram в 12.41, что из-за акций протеста фермеров затруднено движение через КПП "Медыка – Шегини", "Гребенне – Рава-Русская" и "Дорогуск – Ягодин".

Как указали в ГПСУ, польские пограничники сообщили, что:

перед пунктом пропуска "Медыка" протестующие настроены пропускать по одному грузовому автомобилю, одному автобусу и одному легковому автомобилю в час;

возле пункта пропуска "Гребенне" планируется пропускать по два грузовых автомобиля в час в обоих направлениях. Движение легкового транспорта и автобусов не будет ограничиваться;

через пункт пропуска "Дорогуск" протестующие намерены пропускать каждый час по одному грузовику в обе стороны. Движение автобусов будет происходить без изменений.
  • Вчера, 20:58
  • DTV
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