Состоялось расширенное заседание коллегии Министерства юстиции ПМР. Работали в режиме видеоконференции. Обсуждали итоги деятельности подразделений ведомства в 2023 году и наметили планы на перспективу. Участие в работе коллегии принял Президент ПМР Вадим Красносельский.
Руководство Минюста представило развернутую информацию обо всех направлениях многопрофильной работы подразделений ведомства. С основным докладом выступила министр Александра Тумба. Содокладчик – первый заместитель министра юстиции Виталий Ищенко. Он проинформировал о результатах оперативно-служебной деятельности возглавляемой им ГСИН. Выступающие озвучили статистические данные, позволяющие провести сравнительный анализ и дать оценку деятельности. Обозначены проблемные аспекты, требующие повышенного внимания, и предложены меры для их решения, сообщает пресс-служба главы государства.
С комментариями, замечаниями, рекомендациями и предложениями по совершенствованию работы Министерства юстиции выступили Прокурор ПМР Анатолий Гурецкий, Председатель Правительства ПМР Александр Розенберг и Президент ПМР Вадим Красносельский.
Среди прочего речь шла о том, что специалистам Министерства юстиции необходимо проявлять большую инициативность в части предложений – к примеру, в случае подготовки отрицательного заключения по тому или иному проекту. Еще одна рекомендация – повышать культуру ведения документации.
Глава государства обратил внимание на положительную динамику, наблюдающуюся в сфере УДО. Инициатива относительно условно-досрочного освобождения конкретных осужденных стала чаще исходить от администрации пенитенциарных учреждений. Этот институт Вадим Красносельский считает наиболее справедливым и обоснованным.
Важная, по мнению Главы государства, тема – предоставление осужденным возможности получения образования и трудоустройства в период нахождения в местах лишения свободы. Позитивные подвижки по обоим направлениям есть. Трудом охвачено 296 заключенных. Большинство заняты в хозяйственной деятельности по месту отбывания наказания, 74 человека работают в подведомственном Минюсту ГУП «Острог», есть те, кто заняты на производственных предприятиях. Вадим Красносельский напомнил, что содержащиеся в учреждениях ГСИН граждане задействованы в выполнении государственных заказов, к примеру, изготовлении спортивного оборудования. Что касается получения заключенными профессии, то количество воспользовавшихся такой возможностью исчисляется сотнями.
Вадим Красносельский остановился на здравоохранении спецконтингента. Руководитель страны подчеркнул, что находящиеся под стражей граждане имеют право на получение медицинской помощи и на них в обязательном порядке должны распространяться все госпрограммы, действующие в сфере здравоохранения.
Глава государства акцентировал внимание на том, что основополагающая задача учреждений ГСИН – не наказать и изолировать, а исправить и воспитать. Работа должна быть комплексной и системной, подчеркнул Вадим Красносельский. Он рассказал, что поддержал предложение Архиепископа Тираспольского и Дубоссарского Саввы допустить к участию в пасхальных мероприятиях, планируемых к проведению на территории исправительных учреждений, не только заключенных, но и ближайших членов их семей – супругов и детей.
Говоря о позитивных изменениях в инфраструктуре подразделений Министерства юстиции, в том числе пенитенциарных учреждений, Вадим Красносельский подчеркнул, что речь идет не только об условиях, в которых отбывают наказание заключенные, но и о том, в каких условиях проходит служба личного состава. Ремонтно-строительные работы, в том числе по линии ФКВ, продолжаются.
Работа подразделений Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики по итогам 2023 года признана Президентом удовлетворительной.