В незарегулированной верхней части бассейна реки Днестр (Украина) с 5 февраля отмечено начало повышения уровня воды в реке. Это связано с таянием снежного покрова.
Первый пик половодья отмечен 7 февраля по гидропосту Галич (Украина). Уровень воды в реке повысился на один метр 37 сантиметров. По гидропосту Залещики (Украина) 8 февраля высота подъема уровня воды в реке составила один метр 77 сантиметров.
Для пропуска первой волны половодья Днестровская ГЭС (Украина) стала увеличивать сбросной расход нижнего бьефа 6 февраля со 191 м3/с до 250 м3/с с повышением до 445 м3/с 9 февраля.
Дубоссарская ГЭС увеличила сбросной расход нижнего бьефа 7 февраля с 305 м3/с до 360 м3/с с дальнейшим понижением до 229 м3/с.
В пределах Приднестровья уровень воды в реке Днестр за сутки, в описываемый период, повысился на 34 сантиметра.
В ближайшие трое суток ожидается повышение уровня воды в реке, на территории республики, от 20 сантиметров до 90 сантиметров в зависимости от сбросного расхода плотин ГЭС.
На территории Приднестровья вода в реке пройдет в пределах русла.