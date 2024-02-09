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СМИ: ЕК начнет расследование против TikTok из-за нового закона

СМИ: ЕК начнет расследование против TikTok из-за нового закона
Фото: Getty Images

Еврокомиссия в ближайшие недели начнет расследование в отношении социальной сети TikTok в соответствии с новым законом о цифровых услугах из-за опасений по поводу риска для несовершеннолетних, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Европейская комиссия начнет расследование в отношении TikTok в соответствии с новым законом о цифровых услугах в ближайшие недели в связи с опасениями, что изменения, внесенные компанией в соответствии с новыми правилами, недостаточны для защиты несовершеннолетних пользователей", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источники, сообщает ria.ru.

19 октября 2023 года Еврокомиссия направила запрос TikTok с требованием отчитаться о принятых мерах по борьбе с дезинформацией и распространением нелегального контента в сети. Запрос последовал на фоне данных ЕК о росте уровня дезинформации и призывов к насилию в сети из-за резкого обострения конфликта на Ближнем Востоке в октябре. Позднее в ЕК отчитались, что получили ответы от онлайн-платформ на запросы, связанные с борьбой против дезинформации в сети, изучают их.

Закон о цифровых услугах вступил в силу в Евросоюзе 25 августа 2023 года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукции, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны будут объяснять работу своих алгоритмов, выдачи рекомендаций, предлагать альтернативы.

В список попали такие платформы, как Alibaba AliExpress, Amazon Store, Apple AppStore, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube и Zalando, а также поисковики Bing и Google Search.
  • Сегодня, 08:28
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