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На сколько может подорожать шенгенская виза в 2024 году

На сколько может подорожать шенгенская виза в 2024 году
Фото: открытые источники

Еврокомиссия внесла предложение увеличить размер базового сбора за шенгенскую визу в 2024 году на 12%. Поэтому цена с 80 вырастет до 90 евро для взрослых и с 40 до 45 евро для детей. Шенгенская виза нужна только в одном случае – гражданам стран, не входящих в Евросоюз, и на которые не распространяется 90-дневный безвизовый режим ЕС и Шенгенской зоны.

Шенгенская виза касается только граждан Южной Африки, Индии, Пакистана, Шри-Ланки и Китая. Комиссия заявила, что увеличение сбора необходимо из-за инфляции в Евросоюзе. Euronews сообщает, что в случае утверждения проекта, повышение стоимости можно ожидать в течение нескольких ближайших недель.

Проект открыт для обсуждения до 1 марта. В течение этого времени граждане ЕС смогут высказать свое мнение и сообщить, поддерживают ли они предложение или нет. Если инициативу одобрят, то через 20 дней после ее публикации в Официальном журнале Европейского союза изменения вступят в силу. В частности, перерасчет цены за шенгенскую визу является обычной практикой для Еврокомиссии. Ее стоимость пересматривают каждые три года.

Кому нужна шенгенская виза для посещения ЕС и на сколько она может подорожать в 2024 году

Впрочем, ЕС планирует также повысить плату для стран, которые проявляют "недостаточное сотрудничество (реадмиссию) насчет своих граждан, незаконно находящихся на территории ЕС". Это касается разрешения на повторный въезд лиц, выдворенных из Евросоюза. Для этих стран стоимость шенгенской визы также вырастет со 120 до 135 евро и со 160 до 180 евро.

В частности, сумма также может отличаться от официальной из-за разрешения визовым агентствам взимать отдельную плату за оформление документов. Обычно стоимость услуг составляет половину стандартной цены за визу, поэтому комиссия предложила поднять эту сумму с 40 до 45 евро.

Плата за продление этого документа будет оставаться фиксированной на уровне 30 евро.

ЕС вводит цифровую шенгенскую визу

ЕС также объявил о планах ввести только цифровую шенгенскую визу , которая обсуждалась в 2022 году.

Путешественники смогут подать заявку онлайн независимо от страны, которую они планируют посетить. Цифровая версия заменит действующую систему наклеек в паспортах.

Европейская комиссия заявляет, что надеется внедрить цифровую платформу к 2028 году.
  • Сегодня, 08:38
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