Североатлантический альянс (НАТО) оснащает Молдову беспилотниками и летальным вооружением. Об этом сообщает замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью ТАСС, пишет gazeta.ru.
«У нас не может не вызывать обеспокоенность последовательное наращивание сотрудничества Кишинева с НАТО и ее странами-членами. Альянс регулярно оснащает Кишинев техникой, дронами, пехотным снаряжением и летальным вооружением», — пояснил Галузин.
До этого вице-премьер Молдовы по европейской интеграции Кристина Герасимова заявила, что республика начала технический этап присоединения к Евросоюзу. Первым этапом стала оценка соответствия национального законодательства с законодательством Европейского союза.
«7 февраля мы вступили в первый этап технической работы по присоединению Молдовы к ЕС. У нас самые глубокие и тесные отношения с ЕС в современной истории нашей страны», — сказала Герасимова.
Она отметила, что первым этапом стала оценка соответствия национального законодательства с законодательством Европейского союза.
До этого спикер молдавского парламента Игорь Гросу заявил, что Молдова может присоединиться к Европейскому союзу раньше запланированного 2030 года, для этого необходимо провести референдум. Гросу подчеркнул, что проведение референдума в 2024 году очень важно. По его словам, у республики есть и возможности, и обязанности сделать все возможное для скорейшего вступления в ЕС, — раньше, чем в 2030 году. Он отметил, что процесс евроинтеграции для Молдовы и Украины проходит динамичнее, чем это было в случае других стран.