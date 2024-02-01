Курс биткоина впервые с начала января превысил $47 тыс., а цена Ethereum — $2500
Сумма ликвидаций коротких позиций трейдеров на крупных криптовалютных биржах при резком росте курса биткоина за последние сутки превысила $115 млн, по данным Coinglass. Около 15:00 мск цена биткоина впервые с начала января превысила $47 тыс., а цена Ethereum — $2500, сообщает rbc.ru.
Иллюстрация: rbc.ru
Иллюстрация: rbc.ru
Иллюстрация: rbc.ru
Иллюстрация: rbc.ru
Иллюстрация: rbc.ru
За прошедшие сутки на биржах, торги на которых отслеживает Coinglass, было принудительно закрыто более 40 тыс. маржинальных позиций на сумму свыше $67 млн по биткоину и около $30 млн по Ethereum. Самое крупное отдельно взятое принудительное закрытие — на сумму $5,11 млн — произошло на бирже Bitmex в паре XBT/USD.
В контексте криптовалютных рынков ликвидация означает, что биржа принудительно закрывает позицию трейдера с кредитным плечом из-за частичной или полной потери его начальной маржи. Это происходит, когда трейдер не может выполнить маржинальные требования по позиции с кредитным плечом, то есть не имеет достаточных средств для поддержания открытой сделки.
Биткоин превысил $47 тыс. впервые с середины января. Последний раз первая криптовалюта торговалась выше этой отметки 12 января, на следующий день после выхода на рынок спотовых ETF на базе биткоина в США.
После январского пика — $48,9 тыс. — биткоин потерял порядка 20% и затем лишь частично восcтановился, некоторое время находясь в диапазоне $42–43 тыс. без существенной волатильности, прежде чем возобновить рост. «Эфир» также планомерно падал в цене после достижения локального максимума 12 января, когда он вырос до $2719, и вернулся к росту с 7 на 8 февраля.