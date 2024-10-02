Dnestr.TV

 
0

В Молдове с начала года зарегистрировали третий случай кори: 5-месячного ребенка госпитализировали

В Молдове с начала года зарегистрировали третий случай кори: 5-месячного ребенка госпитализировали
Фото:elements.envato.com

В Молдове зафиксировали новый случай заболевания корью. Вирус выявили у 5-месячного ребенка из Кишинева. Об этом сообщает Национальное агентство общественного здравоохранения, передает tv8.md.

С 11 по 24 января ребенок находился с родителями в Румынии. Мальчика госпитализировали, он проходит необходимое лечение.

Ребенку еще не делали вакцину против кори, потому что он не достиг нужного возраста. Согласно Национальному календарю иммунизации Республики Молдова, вакцина MMR вводится в три этапа: в 12 месяцев, в 6-7 лет и в 15-16 лет.

Это третий случай заражения корью в Молдове с начала 2024 года. В конце января вирус выявили у восьмилетнего ребенка из Оргеевского района, а позже у 17-летнего подростка из Яловен.

ANSP призывает население пройти вакцинацию, поскольку в Европе наблюдается значительный рост случаев заболевания корью, особенно в соседних странах.

В Молдове 2021 и 2022 годах не было зарегистрировано ни одного случая заражения корью, а за 2023 год было подтверждено три случая.

Специфического лечения кори не существует, но болезнь можно предотвратить с помощью вакцинации.

В конце 2023 года правительство Румынии объявило в стране эпидемию кори. По информации ведомства, в 29 уездах было зарегистрировали около двух тысяч случаев заражения. Власти намерены проводить вакцинацию непривитых граждан или не полностью вакцинированных.

В Минздраве Румынии связали ситуация с небольшим процентом вакцинированных от кори граждан. Обычно прививку от кори делают в 12 месяцев. Румынские власти также проведут информационную кампания для родителей.

Корь – крайне заразное заболевание. Риск очень высокий, особенно среди непривитых маленьких детей. Меры, которые предпринимают после посещения дошкольного учреждения, следующие: проверить условия занятий детей в детском саду, посмотреть их состояние здоровья и наблюдать за ними в течение инкубационного периода, который длится до 21 дня.
  • Сегодня, 09:08
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. Русский покаян ...
  • Вблизи приднестровско-украинской границы произошел инци ...
  • Отчет правительства РМ о поддержке молдавских граждан, ...
  • Посла Молдовы в Москве вызвали в МИД РФ - реакция Кишин ...
  • Планы были. Владимир Пасютин встретился с общественника ...
  • Беляков: действия Кишинева в отношении Приднестровья на ...
  • Власти Молдовы депортировали председателя Тираспольског ...
  • Под Кишиневом будут строить военный лагерь
  • В Приднестровье намерены запустить сеть производственны ...
  • В Молдове заявили, что страна может завершить переговор ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. Русский покаян ...
  • Вблизи приднестровско-украинской границы произошел инци ...
  • Отчет правительства РМ о поддержке молдавских граждан, ...
  • Посла Молдовы в Москве вызвали в МИД РФ - реакция Кишин ...
  • Планы были. Владимир Пасютин встретился с общественника ...
  • Беляков: действия Кишинева в отношении Приднестровья на ...
  • Власти Молдовы депортировали председателя Тираспольског ...
  • Под Кишиневом будут строить военный лагерь
  • В Приднестровье намерены запустить сеть производственны ...
  • В Молдове заявили, что страна может завершить переговор ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна