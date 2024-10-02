В Молдове зафиксировали новый случай заболевания корью. Вирус выявили у 5-месячного ребенка из Кишинева. Об этом сообщает Национальное агентство общественного здравоохранения, передает tv8.md.
С 11 по 24 января ребенок находился с родителями в Румынии. Мальчика госпитализировали, он проходит необходимое лечение.
Ребенку еще не делали вакцину против кори, потому что он не достиг нужного возраста. Согласно Национальному календарю иммунизации Республики Молдова, вакцина MMR вводится в три этапа: в 12 месяцев, в 6-7 лет и в 15-16 лет.
Это третий случай заражения корью в Молдове с начала 2024 года. В конце января вирус выявили у восьмилетнего ребенка из Оргеевского района, а позже у 17-летнего подростка из Яловен.
ANSP призывает население пройти вакцинацию, поскольку в Европе наблюдается значительный рост случаев заболевания корью, особенно в соседних странах.
В Молдове 2021 и 2022 годах не было зарегистрировано ни одного случая заражения корью, а за 2023 год было подтверждено три случая.
Специфического лечения кори не существует, но болезнь можно предотвратить с помощью вакцинации.
В конце 2023 года правительство Румынии объявило в стране эпидемию кори. По информации ведомства, в 29 уездах было зарегистрировали около двух тысяч случаев заражения. Власти намерены проводить вакцинацию непривитых граждан или не полностью вакцинированных.
В Минздраве Румынии связали ситуация с небольшим процентом вакцинированных от кори граждан. Обычно прививку от кори делают в 12 месяцев. Румынские власти также проведут информационную кампания для родителей.
Корь – крайне заразное заболевание. Риск очень высокий, особенно среди непривитых маленьких детей. Меры, которые предпринимают после посещения дошкольного учреждения, следующие: проверить условия занятий детей в детском саду, посмотреть их состояние здоровья и наблюдать за ними в течение инкубационного периода, который длится до 21 дня.