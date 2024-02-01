Певца Ираклия снова не пустили в Молдову. Об этом артист сообщил в социальных сетях. Ираклий должен был выступить в кишиневском клубе.
"Дорогие друзья, сегодняшнее выступление в Молдове не состоится не по моей вине. Меня опять не впустили ваши пограничники. Я подозреваю, что это абсолютно политический момент. Почему? Во-первых, я хочу вас поблагодарить за прошлый раз, за оказанную поддержку, за огромное количество писем в соцсети, когда меня не впустили", - отметил певец.
Ираклий рассказал, что организаторы уверяли его, что в этот раз всё будет хорошо и вопрос решен.
"Для меня это был принципиальный момент, чтобы мы с вами встретились. Я считаю, что музыка не должна политизироваться, как и спорт. Я не собирался во время концерта агитировать за какую-то партию. Я должен был выступать в парке развлечений, а концерт финансировали оппозиционные бизнесмены, я был не в курсе", - отметил Ираклий.
"Моему директору может позвонить любой и договариваться о концертах. Принципиальный момент заключается в том, что мы не участвуем в политических акциях. И это не была политическая акция, но ее иначе увидело ваше правительство, ваш президент. В прошлый раз извинялась девушка на таможне", - говорит Ираклий.
Он подчеркнул, что в первый раз концерт состоялся, но без его участия, в страну впустили певицу из Румынии.
"Демократия в том, что и оппозиция может проявить себя. Мне странно, что президент, который позиционирует себя как проевропейский, таким недемократичным, тоталитарным способом перекрывает кислород оппозиции. Сегодня был смешной момент в аэропорту. В страну не впустили гражданина Молдовы, который приехал в страну за котом. Он провел ночь в аэропорту и улетел назад. Граждан Молдовы не впускают в страну. Я этого не понимаю. При этой власти, при этом президенте я не смогу выступать в Молдове. Мы планируем через суд решить вопрос. Причина отказа во въезде ничтожная. Я имею право встречаться с поклонниками и буду бороться за свои права", - добавил артист.
Он уверен, что рано или поздно встреча с поклонниками произойдет.
"До ноября я этого не буду пытаться делать, пока правит эта власть. Друзья рассказывают мне, что в стране происходят более зверские моменты. Мне жаль, что вы сталкиваетесь с таким недемократичным режимом, который позиционируется как проевропейский. Мне казалось, что Европа и демократия - синонимы, но, видимо, не в Молдове", - добавил певец.
Напомним, похожая ситуация была в декабре 2023 года. Тогда Ираклий Пирцхалава обратился к поклонникам и рассказал, что въезжал по грузинскому паспорту.