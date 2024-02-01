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В Григориополе готовят берег Днестра к установке пирса гребной базы

В Григориополе готовят берег Днестра к установке пирса гребной базы
Фото: tv.pgtrk.com

В Григориопольской детско-юношеской спортивной школе с прошлого года по программе Фонда капвложений проводятся работы по строительству новой гребной базы. Сейчас чистят дно Днестра для установки пирса, передает novostipmr.com.

«У нас здесь огромная проблема: река мелкая. И сейчас Бендерский речной порт расчищает нам место. Здесь в дальнейшем у нас будет расположен пирс для выхода на воду, это позволит на порядок улучшить тренировочный процесс. Также в перспективе будет всё оборудовано, будут лестничные пролёты», - рассказал в интервью Первому Приднестровскому телеканалу тренер отделения гребли Вадим Марковский.

Параллельно возводится гребная база. Здание строится практически с нуля – от старой постройки середины прошлого века осталось лишь несколько стен. Внутри оборудуют тренажерный зал, раздевалку, санузлы с душевыми кабинами.

Сейчас в григориопольской спортшколе тренируются 30 гребцов. Пока переодеваются в построенном в прошлом году эллинге, где хранятся лодки и всё необходимое для тренировок.

Работы на гребной базе планируют завершить к концу этого года.
  • Вчера, 18:35
  • DTV
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