Агентство по атомной энергии Японии проведет испытание реактора АЭС нового типа, который способен самостоятельно остановить работу в случае аварийного отключения электроснабжения. Об этом сообщила газета Yomiuri, пишет gazeta.ru.
Как передает издание, высокотемпературный газоохлаждаемый реактор, который в конце марта станет объектом эксперимента, в ходе испытания выйдет на уровень 100% нагрузки. Температура внутри него достигнет 1 000 градусов Цельсия.
Ожидается, что гелий, используемый для охлаждения реактора, после отключения электроснабжения начнет естественным образом рассеивать тепло, что приведет к безопасному снижению температуры объекта. По данным Yomiuri, эксперимент будет проводиться в контролируемых условиях, и исследователи смогут прекратить его в случае нештатной ситуации.
В конце января газета Finacial Times со ссылкой на прогноз Международного энергетического агентства (МЭА) писала, что в ближайшие несколько лет мировая выработка электроэнергии на АЭС будет расти примерно на 3% в год, превышая уровень, существовавший до пандемии. По прогнозам агентства в 2024 году производство электроэнергии на АЭС достигнет исторического максимума в 2915 ТВт-ч, превысив предыдущий рекорд в 2809 ТВт-ч, установленный в 2020 году.