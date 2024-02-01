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Молдова стала потреблять больше газа, чем в прошлом году

Молдова стала потреблять больше газа, чем в прошлом году
Фото: открытые источники

АО "Молдовагаз" сообщило, что объем потребления природного газа в Молдове в январе составил 154,6 млн куб. м, что на 60,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом, по данным службы по связям с общественностью компании, по состоянию на декабрь 2023 года этот показатель увеличился на 16,8 млн кубометров, или на 12,2%, передает kp.md.

На предприятии сообщили, что бытовые потребители, по состоянию на 31 января 2024 года, погасили 98% выставленных в счетах сумм за потребление 2023 года, что на 0,5 п. п. ниже показателя того же периода прошлого года. В случае небытовых потребителей (юридических лиц) доля платежей достигла 98%, что на 0,8 п. п. ниже показателей того же периода 2023 года. У предприятий теплоэнергетического сектора страны уровень оплаты составил 97,7%, что на 1,8 п. п. выше показателей января прошлого года.

"В соответствии с Законом о Фонде снижения энергетической уязвимости, бытовым потребителям в количестве 466 283 лицевых счетов начислена компенсация за потребленный в январе 2024 года природный газ на сумму 187,4 млн леев. Дополнительно, для бытовых потребителей из ассоциаций жильцов в размере 4 690 точек потребления, компенсация составила 1,8 млн леев, в соответствии с категорией энергетической уязвимости, присвоенной каждому", - указывает АО "Молдовагаз".

За отчетный период от сети было отключено 345 точек потребления, владельцы которых задолжали поставщику 1,8 млн леев. А 169 потребителей были переведены на оплату в аванс, в связи с осуществленной ранее приостановкой поставок за неуплату в срок стоимости потребленного природного газа.

По данным предприятия, уровень оплаты за потребленный в 2023 году природный газ по состоянию на 31 января 2024 достигает 98%, и составляет 14,5 млрд леев (725 млн евро), что на 3,3% ниже показателя этого же периода прошлого года. Следует отметить, что природный газ, потребленный в январе 2024 года, должен быть оплачен в феврале, счета-фактуры уже направлены на распространение.

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