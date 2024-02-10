Dnestr.TV

 
0

В ЕС достигли соглашения о реформировании бюджетных правил

В ЕС достигли соглашения о реформировании бюджетных правил
Фото: SEBASTIEN BOZON / AFP/ Флаги стран ЕС перед зданием Европарламента в Страсбурге

Европейский парламент и страны-члены ЕС утром 10 февраля достигли соглашения о реформировании бюджетных правил ЕС, направленных на стимулирование инвестиций в условиях одновременного контроля над расходами. Об этом, пишет "Европейская правда", ссылаясь на Euractiv.

Новая договоренность обновит действующие бюджетные правила ЕС, известные как Пакт стабильности и роста, созданные в конце 1990-х годов. Они ограничивают госдолг стран 60% валового внутреннего продукта, а государственный дефицит – до 3%.

Эти бюджетные рамки считались слишком жесткими и никогда не соблюдались. Их приостановили после пандемии коронавируса, чтобы дать государствам-членам ЕС возможность тратить больше средств на поддержку экономики.

Дискуссии во время пересмотра бюджетных правил ЕС касались того, насколько они должны быть смягчены на постоянной основе. К примеру, группа стран во главе с Францией предлагала ослабить ограничения на расходы на "зеленые" и оборонные технологии.

В конце концов, в основе новых правил лег индивидуальный подход: каждая страна ЕС готовит собственную программу обеспечения устойчивости госдолга, что дает ей больше времени для реформ и инвестиций, а также позволяет менее болезненно вернуться к режиму экономии.

Группе государств во главе с Германией удалось добиться введения количественных показателей сокращения долга и дефицита для всех стран ЕС, несмотря на нежелание Франции и Италии.

Реформу, предварительно согласованную на уровне Совета Евросоюза в прошлом году, еще должны одобрить государства-члены и Европейский парламент – что, как ожидается, произойдет до выборов в июне. После этого новые бюджетные правила начнут применяться с 2025 года.
  • Сегодня, 09:02
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. Русский покаян ...
  • Посла Молдовы в Москве вызвали в МИД РФ - реакция Кишин ...
  • Планы были. Владимир Пасютин встретился с общественника ...
  • Беляков: действия Кишинева в отношении Приднестровья на ...
  • Власти Молдовы депортировали председателя Тираспольског ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Русская хорова ...
  • Под Кишиневом будут строить военный лагерь
  • В Приднестровье намерены запустить сеть производственны ...
  • В Молдове заявили, что страна может завершить переговор ...
  • Президент подписал законы о повышении пенсий и пособий

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. Русский покаян ...
  • Посла Молдовы в Москве вызвали в МИД РФ - реакция Кишин ...
  • Планы были. Владимир Пасютин встретился с общественника ...
  • Беляков: действия Кишинева в отношении Приднестровья на ...
  • Власти Молдовы депортировали председателя Тираспольског ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Русская хорова ...
  • Под Кишиневом будут строить военный лагерь
  • В Приднестровье намерены запустить сеть производственны ...
  • В Молдове заявили, что страна может завершить переговор ...
  • Президент подписал законы о повышении пенсий и пособий
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна