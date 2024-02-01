Центризбирком РФ завершил этап регистрации кандидатов на выборах президента, по итогам которого за главный пост страны поборются четыре кандидата - выдвиженец от партии "Новые люди" Владислав Даванков, действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и выдвиженец от КПРФ Николай Харитонов.
Этап выдвижения для участия в выборах у партийных кандидатов проходил с 8 декабря по 1 января, у самовыдвиженцев он завершался 27 декабря. К 28 декабря глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что число претендентов на выдвижение кандидатами составляло 33 (9 от партий и 24 самовыдвиженца). Из них документы о выдвижении в ЦИК представили 15 человек, сообщает ТАСС.
К 1 января в президентской гонке осталось 11 участников: три самовыдвиженца - действующий президент РФ Владимир Путин, блогеры Рада Русских и Анатолий Баташев, восемь кандидатов от партий - Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков ("Новые Люди"), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Андрей Богданов (Российская партия свободы и справедливости), Борис Надеждин ("Гражданская инициатива"), Сергей Малинкович ("Коммунисты России"), Ирина Свиридова (Демократическая партия России).
5 января первыми зарегистрированными кандидатами стали Слуцкий и Даванков, 9 января к ним присоединился Харитонов, все трое являются представителями парламентских партий, которым не нужно собирать подписи в свою поддержку. С 22 января остальные участники кампании начали представлять в ЦИК РФ подписи и документы для регистрации, 29 января статус зарегистрированного кандидата получил Путин, штаб которого в период с 23 декабря по 22 января собрал по всей стране более 3,5 млн подписей, в ЦИК из них, как и положено по закону, было представлено 315 тыс. Из отобранных рабочей группой комиссии для проверки 60 тыс. подписей недействительными были признаны 0,15%.
К концу этапа представления подписей для регистрации на выборах - 31 января - трое претендентов выбыли из гонки по собственному желанию: Бабурин, Свиридова и Богданов. 8 февраля ЦИК отказал в регистрации на выборах выдвиженцам Малинковичу и Надеждину из-за высокого процента брака в сданных подписях избирателей. У обоих претендентов брак превышал допустимые 5% (у Малинковича - 14,9%, у Надеждина - 15,2%). После отказа в регистрации Надеждин заявил, что намерен обжаловать его в Верховном суде РФ. Баташеву и Русских было отказано по причине недостаточного количества подписей и отсутствия некоторых документов, необходимых для регистрации.
Таким образом, во второй раз в новейшей истории России за президентский пост поборются четыре кандидата. В последний раз аналогичное количество кандидатов на выборах президента было в 2008 году, тогда в гонке участвовали Дмитрий Медведев ("Единая Россия"), Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и Богданов (самовыдвиженец). Победу одержал Медведев, набрав 70,28% голосов избирателей. Самое большое количество кандидатов на выборах президента РФ было зафиксировано в 2000 году - 11 человек.
О кандидатах Даванкову 39 лет, он стал первым кандидатом в президенты в истории партии "Новые люди", членом которой является с 2020 года. В Госдуме он занимает посты вице-спикера и первого замглавы фракции. В 2023 году участвовал в выборах мэра Москвы, в которых занял четвертое место, набрав 5,34% голосов избирателей.
Путину 71 год, для него предстоящие выборы станут пятыми в политической карьере, до этого он четырежды избирался на пост главы государства (2000, 2004, 2012, 2018 годы), лучший результат был показан в 2018 году, тогда он набрал 76,69% голосов избирателей.
Слуцкому 56 лет, он возглавляет ЛДПР с мая 2022 года, председатель думского комитета по международным делам. Он стал третьим в истории партии кандидатом на выборах президента, ранее партию представляли ее основатель Владимир Жириновский (1991, 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 годы) и Олег Малышкин (2004).
Харитонову 75 лет, он является депутатом Госдумы всех восьми созывов. В восьмом созыве возглавляет комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики. Для него предстоящие президентские выборы являются вторыми, ровно 20 лет назад он занял второе место, набрав 13,69% голосов избирателей. Помимо Харитонова, на выборах главы государства от коммунистов выдвигался их лидер - Геннадий Зюганов (1996, где вышел во второй тур, 2000, 2008 и 2012 годах) и Павел Грудинин (2018).