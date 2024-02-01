Dnestr.TV

 
0

В Бендерах водитель не справился с управлением врезался в дерево

В Бендерах водитель не справился с управлением врезался в дерево
Фото: пресс-центр МВД ПМР

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Бендерах 9 февраля около 23:00. На перекрёстке улиц Коммунистическая и Первомайская «БМВ» вылетело с проезжей части.

Водитель 19 лет двигался в сторону центра города. В какой-то момент молодой человек не справился с управлением. Машина сначала задела бордюр, после пересекла встречную полосу и врезалась в дерево, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Водителя с рваными ранами на лице, сотрясением головного мозга доставили в местную больницу. В салоне автомобиля он находился один.

По данному факту в ОГАИ УВД г. Бендеры проводится разбирательство. Причины ДТП уточняются.

Известно, водительский стаж пострадавшего меньше года.

! Начинающим автолюбителям госавтоинспекторы настоятельно рекомендуют: пока не отточены навыки управления транспортом на практике, водить машину с особой осторожностью.


  • Сегодня, 09:13
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. Русский покаян ...
  • Посла Молдовы в Москве вызвали в МИД РФ - реакция Кишин ...
  • Планы были. Владимир Пасютин встретился с общественника ...
  • Беляков: действия Кишинева в отношении Приднестровья на ...
  • Власти Молдовы депортировали председателя Тираспольског ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Русская хорова ...
  • Под Кишиневом будут строить военный лагерь
  • В Приднестровье намерены запустить сеть производственны ...
  • В Молдове заявили, что страна может завершить переговор ...
  • Президент подписал законы о повышении пенсий и пособий

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. Русский покаян ...
  • Посла Молдовы в Москве вызвали в МИД РФ - реакция Кишин ...
  • Планы были. Владимир Пасютин встретился с общественника ...
  • Беляков: действия Кишинева в отношении Приднестровья на ...
  • Власти Молдовы депортировали председателя Тираспольског ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Русская хорова ...
  • Под Кишиневом будут строить военный лагерь
  • В Приднестровье намерены запустить сеть производственны ...
  • В Молдове заявили, что страна может завершить переговор ...
  • Президент подписал законы о повышении пенсий и пособий
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна