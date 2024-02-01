Дорожно-транспортное происшествие произошло в Бендерах 9 февраля около 23:00. На перекрёстке улиц Коммунистическая и Первомайская «БМВ» вылетело с проезжей части.
Водитель 19 лет двигался в сторону центра города. В какой-то момент молодой человек не справился с управлением. Машина сначала задела бордюр, после пересекла встречную полосу и врезалась в дерево, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Водителя с рваными ранами на лице, сотрясением головного мозга доставили в местную больницу. В салоне автомобиля он находился один.
По данному факту в ОГАИ УВД г. Бендеры проводится разбирательство. Причины ДТП уточняются.
Известно, водительский стаж пострадавшего меньше года.
! Начинающим автолюбителям госавтоинспекторы настоятельно рекомендуют: пока не отточены навыки управления транспортом на практике, водить машину с особой осторожностью.