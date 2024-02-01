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«Школы матерей» ждут желающих по всей республике

«Школы матерей» ждут желающих по всей республике
Фото: откртые источники

Будущие матери, и их супруги, в ожидании самого волнительного и важного дня в жизни – рождения ребенка - могут заручиться поддержкой специалистов. У родителей есть возможность посетить цикл, одну или несколько лекций, посвящённых беременности и родам, питанию и привычкам, контрацепции после рождения ребёнка. О занятиях женщины узнают от участковых акушеров-гинекологов. Затем формируются группы, на которые можно приходить с мужьями, мамами, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

В тёплой доверительной обстановке будущим мамам показывают обучающие видеоролики, а также рассказывают об этапах беременности, обязательных скринингах, развитии плода. Наибольшим интересом пользуется тема о подготовке к родам, технике дыхания, признаках начала родовой деятельности (схватки, потуги).

Как рассказала пресс-службе Минздрава республики заместитель главного врача Тираспольского клинического центра амбулаторно-поликлинической помощи по акушерству и гинекологии Наталья Баранова – в планах открыть кабинет физкультуры для беременных. Правильно подобранные физические упражнения положительно влияют на течение беременности, состояние плода и облегчают процесс родов.

«Для любой женщины – это одно из самых приятных и радостных состояний. В тоже время беременность – это новое физическое состояние, когда предстоит еще более внимательно относиться к своему самочувствию, здоровью и готовиться к предстоящему сложному и важному процессу. Задача «Школы матерей» – помочь будущим мамам быть максимально уверенными и спокойными», – отметила Наталья Баранова.

Узнать подробную информацию о работе «Школы матерей» можно у участкового акушера-гинеколога по месту жительства.

Такого рода занятия проводятся во многих городских и районных лечебных учреждениях:

«Школы матерей» ждут желающих по всей республике
  • Сегодня, 10:55
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