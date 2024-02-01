С понедельника, 12 февраля, все автобусы и маршрутки, перевозящие пассажиров через пункты пересечения границы с Украиной, будут обязаны зарегистрироваться в электронной системе "eCherha", сообщает Национальное агентство автомобильного транспорта РМ.
По данным учреждения, операторы будут обязаны создать учетную запись, указать тип транспорта, пункт пересечения границы, через который он будет следовать, и информацию о водителе, сообщает noi.md.
В то же время при электронной регистрации транспортный оператор должен учитывать следующие условия:
указанное расписание не может быть изменено;
транспортное средство должно прибыть на КПП в указанное время в соответствии с расписанием маршрута;
во время испытательного периода электронная система "eCherha" не будет предоставлять информацию о времени прибытия автобуса на контрольный пункт;
система предоставляет возможность при необходимости изменить ранее указанное время прибытия на КПП на 4, 6, 8 или 10 часов, а также ранее указанную информацию о водителе и транспортном средстве, только один раз, с сохранением места в электронной очереди.
Национальное агентство автомобильного транспорта РМ уточняет, что регистрация будет применяться к регулярным или нерегулярным пассажирским поездкам через все пункты пересечения границы.