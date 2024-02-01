Вадим Красносельский провел совещание с руководителями органов госвласти и управления. Главы городов и районов доложили о положении дел на местах. Что касается прошедшей недели, она прошло спокойно, в штатном режиме. Все аварийные ситуации устранялись в течение дня, максимумом суток, сообщает пресс-служба главы государства.
Местные бюджеты на 2024 год уже приняты в Тирасполе и Дубоссарах. В ближайшие дни финансовый документ утвердят и в других городах.
Главы госадминистраций отмечали неудовлетворительное состояние дорог. Температурные рекорды осени и зимы дают о себе знать. В ближайшее время начнут проводить ямочный ремонт. В частности в столице, в микрорайоне «Октябрьский» и на центральной улице – Покровской. Сейчас на главной улице Тирасполя ведется ремонт теплосетей, далее к работе приступит водоканал. После чего начнётся обновление дорожного полотна и тротуаров. Ремонт будет проводиться поэтапно, от Дома Советов до площади Суворова. Глава Тирасполя пояснил, что на время проведения дорожных работ будет перекрываться одна полоса, другую оставят для проезда троллейбусов и маршрутных такси. Остальной транспорт будет курсировать в объезд.
Говоря о ремонте объектов в рамках Фонда капвложений, глава Тираспольской госадминистрации Олег Довгопол отдельно остановился на здании, где располагается республиканский центр скорой помощи. В этом году начнется первый этап его реконструкции. Будет произведен демонтаж перегородок и стен, проведены все черновые работы. В следующем году приступят к изменению фасадной части. Еще один объект, который выделил глава Тирасполя – городской стадион. В текущем году там завершится устройство полей и площадок, будет благоустроена территория вокруг них. Продолжатся все запланированные работы на катке «Снежинка». Для начала установят купол. Намечен и план сноса трибун, не подлежащих восстановлению. Оставят лишь центральную трибуну, ее укрепят.
К 80-летию Великой Победы в городах и районах продолжается благоустройство Мемориалов воинской Славы Великой Отечественной войны и мест захоронений Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы. Глава Бендер Роман Иванченко рассказал, что в скором времени в городе начнётся реконструкция мемориального комплекса «Площадь героев». Сейчас в городе ведется ремонт путепровода по улице Ермакова и пешеходного моста на вокзале «Бендеры-1». Также глава Бендер рассказал, что в центральной части города начнут устанавливать новые остановки.
В Григориополе завершается расчистка дна для установки пирса будущей гребной базы. Ее в городе строят с прошлого года по программе Фонда капвложений.
На центральных дорогах Рыбницы проводится ямочный ремонт. Городской парк готовят к весенне-летнему сезону. Скоро такие же работ начнутся на городской набережной. В этом году в селе Плоть Рыбницкого района отреставрируют Братскую могилу советских войнов.
В Каменском районе проводится ямочный ремонт трасс, установлен 71 новый дорожный знак.
Глава государства Вадим Красносельский напомнил, что на предстоящей неделе республика будет отмечать две даты: День вывода советских войск из Афганистана и День защитника Отечества. Все мероприятия необходимо провести на должном уровне, подчеркнул Президент.