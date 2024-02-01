Dnestr.TV

 
0

Президент заслушал отчеты глав госадминистраций за неделю

Президент заслушал отчеты глав госадминистраций за неделю
Фото: пресс-служба Президента ПМР

Вадим Красносельский провел совещание с руководителями органов госвласти и управления. Главы городов и районов доложили о положении дел на местах. Что касается прошедшей недели, она прошло спокойно, в штатном режиме. Все аварийные ситуации устранялись в течение дня, максимумом суток, сообщает пресс-служба главы государства.

Местные бюджеты на 2024 год уже приняты в Тирасполе и Дубоссарах. В ближайшие дни финансовый документ утвердят и в других городах.

Главы госадминистраций отмечали неудовлетворительное состояние дорог. Температурные рекорды осени и зимы дают о себе знать. В ближайшее время начнут проводить ямочный ремонт. В частности в столице, в микрорайоне «Октябрьский» и на центральной улице – Покровской. Сейчас на главной улице Тирасполя ведется ремонт теплосетей, далее к работе приступит водоканал. После чего начнётся обновление дорожного полотна и тротуаров. Ремонт будет проводиться поэтапно, от Дома Советов до площади Суворова. Глава Тирасполя пояснил, что на время проведения дорожных работ будет перекрываться одна полоса, другую оставят для проезда троллейбусов и маршрутных такси. Остальной транспорт будет курсировать в объезд.

Говоря о ремонте объектов в рамках Фонда капвложений, глава Тираспольской госадминистрации Олег Довгопол отдельно остановился на здании, где располагается республиканский центр скорой помощи. В этом году начнется первый этап его реконструкции. Будет произведен демонтаж перегородок и стен, проведены все черновые работы. В следующем году приступят к изменению фасадной части. Еще один объект, который выделил глава Тирасполя – городской стадион. В текущем году там завершится устройство полей и площадок, будет благоустроена территория вокруг них. Продолжатся все запланированные работы на катке «Снежинка». Для начала установят купол. Намечен и план сноса трибун, не подлежащих восстановлению. Оставят лишь центральную трибуну, ее укрепят.

К 80-летию Великой Победы в городах и районах продолжается благоустройство Мемориалов воинской Славы Великой Отечественной войны и мест захоронений Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы. Глава Бендер Роман Иванченко рассказал, что в скором времени в городе начнётся реконструкция мемориального комплекса «Площадь героев». Сейчас в городе ведется ремонт путепровода по улице Ермакова и пешеходного моста на вокзале «Бендеры-1». Также глава Бендер рассказал, что в центральной части города начнут устанавливать новые остановки.

В Григориополе завершается расчистка дна для установки пирса будущей гребной базы. Ее в городе строят с прошлого года по программе Фонда капвложений.

На центральных дорогах Рыбницы проводится ямочный ремонт. Городской парк готовят к весенне-летнему сезону. Скоро такие же работ начнутся на городской набережной. В этом году в селе Плоть Рыбницкого района отреставрируют Братскую могилу советских войнов.

В Каменском районе проводится ямочный ремонт трасс, установлен 71 новый дорожный знак.

Глава государства Вадим Красносельский напомнил, что на предстоящей неделе республика будет отмечать две даты: День вывода советских войск из Афганистана и День защитника Отечества. Все мероприятия необходимо провести на должном уровне, подчеркнул Президент.
  • Вчера, 12:10
  • DTV
  • Просмотров: 60
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. Русский покаян ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Русская хорова ...
  • Планы были. Владимир Пасютин встретился с общественника ...
  • Беляков: действия Кишинева в отношении Приднестровья на ...
  • Власти Молдовы депортировали председателя Тираспольског ...
  • Под Кишиневом будут строить военный лагерь
  • В Приднестровье намерены запустить сеть производственны ...
  • В Молдове заявили, что страна может завершить переговор ...
  • Президент подписал законы о повышении пенсий и пособий
  • В Приднестровье меняется механизм начисления оплаты за ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. Русский покаян ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Русская хорова ...
  • Планы были. Владимир Пасютин встретился с общественника ...
  • Беляков: действия Кишинева в отношении Приднестровья на ...
  • Власти Молдовы депортировали председателя Тираспольског ...
  • Под Кишиневом будут строить военный лагерь
  • В Приднестровье намерены запустить сеть производственны ...
  • В Молдове заявили, что страна может завершить переговор ...
  • Президент подписал законы о повышении пенсий и пособий
  • В Приднестровье меняется механизм начисления оплаты за ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна