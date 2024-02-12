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Глава Пентагона Остин передал свои полномочия заместителю из-за госпитализации

Глава Пентагона Остин передал свои полномочия заместителю из-за госпитализации
Фото: Global Look Press/Annabelle Gordon

Министр обороны США Ллойд Остин временно передал обязанности своему заместителю Кэтлин Хикс из-за госпитализации. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Пентагона 11 февраля, пишет iz.ru.

«Сегодня примерно в 16:55 (12 февраля в 00:55 мск. — Ред.) министр Остин передал функции и обязанности министра обороны заместителю министра обороны Кэтлин Хикс. Заместитель министра обороны приняла на себя функции и обязанности», — сказано в сообщении.

Ранее в этот день Пентагон сообщал, что министр обороны США Ллойд Остин снова был госпитализирован из-за проблем с мочевым пузырем. В настоящий момент он всё еще находится в больнице и получает лечение.

Отмечается, что председатель Объединенного комитета начальников штабов, Белый дом и конгресс были уведомлены.

Ранее, 1 февраля, Остин сделал заявление, в котором признал, что был неправ в ситуации с информированием руководства Соединенных Штатов о состоянии своего здоровья. Он также признал, что обязан был сообщить всю информацию своей команде и американской общественности. Глава Пентагона принес извинения своим коллегам и гражданам США.

До этого, 1 января, Остина доставили в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида с осложнениями после плановой медицинской процедуры. Факт его нахождения в больнице скрывался от общественности пять дней.

Министра перевели из отделения интенсивной терапии 8 января, но врачи не выписали его из-за недомогания. Тогда же в Пентагоне заявили, что глава ведомства не собирается покидать свой пост. 9 января Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида объявил, что в декабре прошлого года у Остина диагностировали рак простаты.

29 января Остин вернулся к исполнению обязанностей в Пентагоне после месячного отсутствия из-за лечения рака простаты. Также пресс-служба уточнила, что глава ведомства приступил к работе из дома еще 15 января, после возвращения из госпиталя.

Вследствие сокрытия госпитализации Остин подвергся критике. Так, бывший вице-президент США Майк Пенс назвал тайную госпитализацию министра обороны неприемлемой и упрекнул его в халатности, указав, что даже Байден не знал о случившемся. Председатель комитета палаты представителей по вооруженным силам республиканец Майк Роджерс сообщил о начале официального расследования причин, по которым министр обороны скрыл факт госпитализации и не сообщил о неспособности выполнять обязанности.

Позже, 13 января, группа членов палаты представителей США от Республиканской партии потребовала от Остина отчитаться о причинах задержки в информировании о своей госпитализации. Они попросили раскрыть, кто принял решение отложить раскрытие информации, а также о том, кто из чиновников был в курсе этого.

17 января стало известно, что около 30% американцев считают, что Остин должен уйти в отставку в связи с проблемами со здоровьем.
  • Вчера, 12:16
  • DTV
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