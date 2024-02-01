Польские власти должны рассмотреть обладание ядерным арсеналом в качестве одной из приоритетных задач на ближайшие годы. Такое мнение высказал в эфире радиостанции RMF FM бывший начальник департамента по надзору за вооруженными силами в Бюро национальной безопасности Польши бригадный генерал Ярослав Крашевский, сообщает ТАСС.
"У тех [государств], которые обладают ядерным потенциалом, имеется очень высокий уровень безопасности. Обычно на такие страны не нападают. Поэтому я считаю, что появление у Польши такого арсенала станет [важной] задачей [для польских властей] на ближайшие годы", - заявил польский генерал. Он отметил, что размещение в Польше ядерного оружия "является реальным сценарием".
Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера в интервью газете Rzeczpospolita ушел от ответа на вопрос журналиста, собирается ли Варшава заключить с Вашингтоном соглашение о размещении ядерного оружия на своей территории в рамках соответствующей программы НАТО Nuclear Sharing, отметив, что "ядерный зонтик" НАТО распространяется и на Польшу. Прежде ее власти заявляли о таком намерении. Тем не менее в сентябре минувшего года президент Польши Анджей Дуда заявил, что руководство страны пока не продвинулось в своем стремлении разместить в стране ядерное оружие.