Когда украинское зерно попадает в Германию и после проверки оказывается некачественным, то в 99% случаев оно возвращается в Польшу, но как европейское зерно, утверждают в Варшаве.
Польша введет проверку всего поступающего из Украины зерна, в том числе транзитного. Об этом сказал заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак, сообщает korrespondent.net ссылаясь на РАР.
"Сегодня мы дадим четкие указания о проверке всего транзита зерна на границе с Украиной на соответствие или же несоответствие для Польши и нашего сельского хозяйства", - заявил он.
По словам Колодзейчака, было зарегистрировано 15 тысяч перевозок фуражного зерна из Украины, наименьшая из которых была размером с один грузовик, а наибольшая "представляла из себя целый поезд, то есть это несколько десятков вагонов". И большая часть этого зерна в Польше не проверялась.
Колодзейчак сказал, что проверка зерна на границе является "неподобающей" процедурой, но при этом заявил, что сам он "не доверяет ни единому тесту импортеров и экспортеров, которые поставляют продукцию из-за границы".
"Сегодня на встрече с разными службами я буду требовать, чтобы все партии зерна, предназначенные для экспорта, но подпадающие под эмбарго, были осмотрены в Польше. Я буду лоббировать эти правила", - сказал чиновник и добавил, что уже сегодня будут четкие указания по поводу проверок всего зерна на украинско-польской границе, которое подлежит пломбированию и последующему транзиту.
Колодзейчак отметил, что когда такое зерно попадает в Германию и после проверки оказывается некачественным, то в 99% случаев оно возвращается в Польшу, но уже как европейское зерно.
Аналогичные проверки будут введены, в том числе в отношении проверок зерна в портах.
Чиновник объявил, что подаст заявку на получение подробного списка зерна, вывезенного из портов. Аналогичные действия будут предприняты по поводу учета зерна, ввезенного в Польшу немецкими компаниями.
Также Колодзейчак поручит создать информационную платформу, с помощью которой фермеры смогут сообщать о проблемах и нарушениях непосредственно в министерство по телефону и через интернет.
Напомним, 9 февраля польские фермеры начали новую общенациональную забастовку. Она продлится до 10 марта. Сначала на границе с Украиной блокировались три пункта пропуска, а позже блокаду расширили еще на два пункта пропуска.