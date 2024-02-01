Правительство утвердило нормативы потребления коммунальных услуг, учитываемых при предоставлении населению льгот по оплате потребленных воды, газа, электричества и тепла. Как подчеркнул Первый заместитель Председателя Правительства – министр экономического развития Сергей Оболоник, они останутся на уровне прошлого года, сообщается на сайте Правительства ПМР.
Например, норматив потребления природного газа при наличии газовой плиты и газового водонагревательного прибора на цели пищеприготовления и подогрев воды составляет 27 кубометров на одного человека в месяц. Для тех, кто отапливает дом индивидуальными приборами теплоснабжения при наличии приборов учета, норматив в течение отопительного сезона остается на уровне 90 кубометров газа на одного человека в месяц.
Если говорить об электрической энергии, то на каждого проживающего члена семьи, зарегистрированного в жилом помещении, полагается 45 кВт*ч в месяц. Для одинокопроживающих установлен норматив 60 кВт*ч, если в их квартире установлена электрическая кухонная плита, то – 120 кВт*ч.
Неизменными остались нормы потребления горячей и холодной воды, тепловой энергии, а также услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов.