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Утверждены нормативы потребления коммунальных услуг

Утверждены нормативы потребления коммунальных услуг
Изображение: открытые источники

Правительство утвердило нормативы потребления коммунальных услуг, учитываемых при предоставлении населению льгот по оплате потребленных воды, газа, электричества и тепла. Как подчеркнул Первый заместитель Председателя Правительства – министр экономического развития Сергей Оболоник, они останутся на уровне прошлого года, сообщается на сайте Правительства ПМР.

Например, норматив потребления природного газа при наличии газовой плиты и газового водонагревательного прибора на цели пищеприготовления и подогрев воды составляет 27 кубометров на одного человека в месяц. Для тех, кто отапливает дом индивидуальными приборами теплоснабжения при наличии приборов учета, норматив в течение отопительного сезона остается на уровне 90 кубометров газа на одного человека в месяц.

Если говорить об электрической энергии, то на каждого проживающего члена семьи, зарегистрированного в жилом помещении, полагается 45 кВт*ч в месяц. Для одинокопроживающих установлен норматив 60 кВт*ч, если в их квартире установлена электрическая кухонная плита, то – 120 кВт*ч.

Неизменными остались нормы потребления горячей и холодной воды, тепловой энергии, а также услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов.
  • Вчера, 20:30
  • DTV
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