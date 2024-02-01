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Совет ЕС разрешил использовать прибыль от замороженных активов РФ для Украины

Совет ЕС разрешил использовать прибыль от замороженных активов РФ для Украины
Фото: sb.by

Совет ЕС утвердил постановление, которое даст легальную базу для использования прибыли от замороженных активов России для Украины. Об этом говорится в заявлении совета, сообщает ТАСС.

"Совет сегодня утвердил решение и постановление, разъясняющие обязательства центральных депозитариев ценных бумаг, владеющих активами и резервами Центрального банка России (ЦБ РФ), которые были иммобилизованы вследствие ограничительных мер ЕС", - говорится в заявлении совета. Как поясняется в документе, "совет, в частности, постановил, что центральные депозитарии, владеющие активами ЦБ на сумму более €1 млн, должны отдельно учитывать чрезвычайные остатки денежных средств, накопившиеся в результате ограничительных мер ЕС, а также должны хранить соответствующие доходы отдельно". "Кроме того, депозитариям запрещается распоряжаться полученной чистой прибылью", - говорится в нем.

В документе подчеркивается, что это "дает возможность совету принять решение о возможном установлении финансового вклада в бюджет ЕС, собранного за счет этой чистой прибыли, для поддержки Украины и ее восстановления на более позднем этапе", - отмечается в нем. Более того, "этот финансовый вклад может быть направлен через бюджет ЕС в фонд для Украины, по которому совет и Европарламент достигли предварительного соглашения 6 февраля 2024 года", поясняет совет.

Как говорится в заявлении, принятое постановление, "в соответствии с позицией G7, разъясняет запрет на операции, а также правовой статус доходов, получаемых центральными депозитариями в связи с владением российскими иммобилизованными активами, и устанавливает четкие правила для компаний, владеющих ими".

"С учетом рисков и издержек, связанных с хранением активов и резервов Центрального банка России, каждый центральный депозитарий ценных бумаг может обратиться к своему надзорному органу с просьбой санкционировать выпуск части этой чистой прибыли с учетом соблюдения уставного капитала и требований управления рисками", - добавил совет.

Замороженные активы РФ
ЕС, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд. Из них около $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть - в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии, где заморожено около €191 млрд. Европейские чиновники обеспокоены не только законностью такой беспрецедентной конфискации, но и потенциальными последствиями для евро. Инвесторы могут выйти из евроактивов из-за опасений, что их средства однажды тоже могут быть конфискованы.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия примет меры, в том числе зеркального характера, в случае реализации угроз Запада о конфискации российских активов. Как он отметил, РФ "не ожидает от западных противников никаких здравых действий, шагов, которые демонстрировали бы хотя бы минимальное понимание того, насколько вредоносно и контрпродуктивно само обсуждение этой темы".
  • Вчера, 20:32
  • DTV
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