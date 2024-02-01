Генеральная прокуратура (ГП) Молдовы продолжает расследование переговоров по контракту с "Газпромом". Уголовное дело было возбуждено 29 апреля 2022 года.
Эту информацию подтвердила для agora прокурор, отвечающая за связи с прессой в ГП Виолина Морару, передает Noi.md.
"Уголовное преследование продолжается, принимаются все меры для полного и объективного расследования обстоятельств дела во всех аспектах. В расследовании нет ни подозреваемых, ни обвиняемых", - сообщила Виолина Морару.
Предметом расследования являются предполагаемые нарушения, допущенные в процессе переговоров о продлении до 29 октября 2021 года контракта, заключенного между "Газпромом" и АО "Молдовагаз".
Напомним, что переговоры в Санкт-Петербурге в 2021 году завершились подписанием соглашения между двумя сторонами сроком на пять лет.
Власти заверяют, что в новом контракте была использована формула цены, предложенная молдавской стороной. Тем не менее, на тот момент власти не сообщили, какой будет цена на газ в новом контракте.