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Переговоры по контракту с "Газпромом" - под пристальным вниманием прокуратуры РМ

Переговоры по контракту с "Газпромом" - под пристальным вниманием прокуратуры РМ
Фото: BalkansCat / Shutterstock

Генеральная прокуратура (ГП) Молдовы продолжает расследование переговоров по контракту с "Газпромом". Уголовное дело было возбуждено 29 апреля 2022 года.

Эту информацию подтвердила для agora прокурор, отвечающая за связи с прессой в ГП Виолина Морару, передает Noi.md.

"Уголовное преследование продолжается, принимаются все меры для полного и объективного расследования обстоятельств дела во всех аспектах. В расследовании нет ни подозреваемых, ни обвиняемых", - сообщила Виолина Морару.

Предметом расследования являются предполагаемые нарушения, допущенные в процессе переговоров о продлении до 29 октября 2021 года контракта, заключенного между "Газпромом" и АО "Молдовагаз".

Напомним, что переговоры в Санкт-Петербурге в 2021 году завершились подписанием соглашения между двумя сторонами сроком на пять лет.

Власти заверяют, что в новом контракте была использована формула цены, предложенная молдавской стороной. Тем не менее, на тот момент власти не сообщили, какой будет цена на газ в новом контракте.
  • Вчера, 20:36
  • DTV
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