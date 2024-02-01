Dnestr.TV

 
0

Заседание Правительства: вводится сезонная пошлина на вывоз неколотой древесины

Заседание Правительства: вводится сезонная пошлина на вывоз неколотой древесины
Источник изображения: solidwood-ukraine.com

Правительство продолжает мониторить ситуацию в сфере экспорта топливной древесины. Согласно данным Государственного таможенного комитета, за период с 1 января по 1 ноября 2023 года при условии устного декларирования грузов физические лица вывезли за пределы республики в качестве товаров для личного пользования значительное количество неколотой топливной древесины. Так, за 10 месяцев прошлого года физлицами экспортировано более 3 млн кг топливной древесины, что значительно выходит за понятие «товары для личного пользования» и более походит на осуществление предпринимательской деятельности.

Как сообщает пресс-служба Правительства республики, в целях принятия мер по контролю вывоза данной категории товаров единогласным голосованием членов Правительства введена сезонная пошлина на вывоз данных товаров. Ее размер установлен в сумме 0,01 доллара США за килограмм. Теперь стоимость 1 м³ неколотой древесины твердых пород с учтем пошлины составит 1 073 рублей, а мягких пород – 556 рублей. Предложенный уровень ставки позволит сохранить конкурентоспособность товаров, реализуемых ГУП «Приднестровье-лес». Также она обеспечит количественные ограничения и периодичность вывоза топливной неколотой древесины физическими лицами в качестве товаров для личного пользования.

Напомним, на данный момент Указом Президента «О запрете вывоза древесины и об особом порядке вывоза некоторых видов древесины» установлен запрет на вывоз из Приднестровской Молдавской Республики неколотой древесины длиной более 50 см. Между тем, экспорт неколотой древесины менее 50 см осуществляется в особом порядке: с 10:00 до 18:00 часов по вторникам и пятницам, через определенные таможенно-пропускные пункты пропуска и после осуществления контроля уполномоченным должностным лицом Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей среды ПМР.

Не так давно Правительство установило таможенную пошлину на колотые дрова. Все это – поступательные шаги, направленные на ужесточение порядка вывоза топливной древесины с нашей территории, в связи с риском незаконной вырубки лесов. Высокий спрос на данный вид топлива на рынке сопредельного государства не только гарантирует стабильный сбыт продукции ГУП «Приднестровье-лес», но и повышает риски уничтожения лесов браконьерами.

Настоящее Постановление вступает в силу по истечении трех дней со дня, следующего за днем официального опубликования и действует в течение 180 дней.
  • Вчера, 20:57
  • DTV
  • Просмотров: 32
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. Русский покаян ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Русская хорова ...
  • Планы были. Владимир Пасютин встретился с общественника ...
  • Беляков: действия Кишинева в отношении Приднестровья на ...
  • Власти Молдовы депортировали председателя Тираспольског ...
  • Под Кишиневом будут строить военный лагерь
  • В Приднестровье намерены запустить сеть производственны ...
  • В Молдове заявили, что страна может завершить переговор ...
  • Президент подписал законы о повышении пенсий и пособий
  • В Приднестровье меняется механизм начисления оплаты за ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. Русский покаян ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Русская хорова ...
  • Планы были. Владимир Пасютин встретился с общественника ...
  • Беляков: действия Кишинева в отношении Приднестровья на ...
  • Власти Молдовы депортировали председателя Тираспольског ...
  • Под Кишиневом будут строить военный лагерь
  • В Приднестровье намерены запустить сеть производственны ...
  • В Молдове заявили, что страна может завершить переговор ...
  • Президент подписал законы о повышении пенсий и пособий
  • В Приднестровье меняется механизм начисления оплаты за ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна