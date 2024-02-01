Правительство продолжает мониторить ситуацию в сфере экспорта топливной древесины. Согласно данным Государственного таможенного комитета, за период с 1 января по 1 ноября 2023 года при условии устного декларирования грузов физические лица вывезли за пределы республики в качестве товаров для личного пользования значительное количество неколотой топливной древесины. Так, за 10 месяцев прошлого года физлицами экспортировано более 3 млн кг топливной древесины, что значительно выходит за понятие «товары для личного пользования» и более походит на осуществление предпринимательской деятельности.
Как сообщает пресс-служба Правительства республики, в целях принятия мер по контролю вывоза данной категории товаров единогласным голосованием членов Правительства введена сезонная пошлина на вывоз данных товаров. Ее размер установлен в сумме 0,01 доллара США за килограмм. Теперь стоимость 1 м³ неколотой древесины твердых пород с учтем пошлины составит 1 073 рублей, а мягких пород – 556 рублей. Предложенный уровень ставки позволит сохранить конкурентоспособность товаров, реализуемых ГУП «Приднестровье-лес». Также она обеспечит количественные ограничения и периодичность вывоза топливной неколотой древесины физическими лицами в качестве товаров для личного пользования.
Напомним, на данный момент Указом Президента «О запрете вывоза древесины и об особом порядке вывоза некоторых видов древесины» установлен запрет на вывоз из Приднестровской Молдавской Республики неколотой древесины длиной более 50 см. Между тем, экспорт неколотой древесины менее 50 см осуществляется в особом порядке: с 10:00 до 18:00 часов по вторникам и пятницам, через определенные таможенно-пропускные пункты пропуска и после осуществления контроля уполномоченным должностным лицом Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей среды ПМР.
Не так давно Правительство установило таможенную пошлину на колотые дрова. Все это – поступательные шаги, направленные на ужесточение порядка вывоза топливной древесины с нашей территории, в связи с риском незаконной вырубки лесов. Высокий спрос на данный вид топлива на рынке сопредельного государства не только гарантирует стабильный сбыт продукции ГУП «Приднестровье-лес», но и повышает риски уничтожения лесов браконьерами.
Настоящее Постановление вступает в силу по истечении трех дней со дня, следующего за днем официального опубликования и действует в течение 180 дней.